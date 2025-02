Risparmio in bolletta, non solo pannelli: ecco cosa sono e quanto costano le tegole fotovoltaiche

Per cercare un risparmio, nel lungo periodo, ma anche per rispettare il nostro Pianeta, le fonti di energia rinnovabile sono la soluzione. Ma laddove non è possibile l’installazione dei pannelli solari e fotovoltaici come si può provvedere a produrre elettricità in proprio? Alle volte, infatti, soprattutto se si abita in zone adiacenti al centro storico, l’impatto estetico è fondamentale. E non è rilasciato il permesso per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Ecco, perciò, quanto costano le tegole fotovoltaiche termine che hanno lo stesso scopo, scopriamolo insieme.

Energia pulita senza pannelli fotovoltaici

In attesa che le bollette della luce tornino a scendere, una scelta va fatta. Una tegola fotovoltaica minimizza l’impatto estetico e permette di produrre, allo stesso tempo, energia rinnovabile. A costo zero, visto che sfrutta l’energia solare. Si tratta di tegole speciali che sono fatte di pannelli solare e oltre a proteggere il tetto dal calore immagazzinano energia pulita. Il pannello che contengono, infatti, assorbe le radiazioni del sole proprio come i pannelli fotovoltaici tradizionali. Ma si integra nel contesto urbanistico senza creare discrepanze estetiche.

Sono realizzate, infatti, con una struttura di ceramica e hanno una cella fotovoltaica più piccola. Ma producono energia elettrica. Possono essere identiche alle tegole normali in cotto e permettono, quindi, di mantenere un’estetica gradevole all’occhio.

Sia fotovoltaiche che termiche

Oltre alle tegole fotovoltaiche esistono anche quelle termiche, ovvero quelle che riescono ad utilizzare l’energia solare per produrre acqua calda. L’elettricità prodotta, inoltre, può essere anche immagazzinata con un accumulatore che permette, quindi, di ottimizzare il consumo dell’elettricità.

Attenzione, però, la loro efficienza dipende da diversi fattori, come, ad esempio, la corretta installazione, l’inclinazione del tetto. Oltre, ovviamente, alla qualità del prodotto e all’esposizione alla luce solare. Per avere un impianto da 3 kW sono necessarie, solitamente, dalle 30 alle 50 tegole con cella fotovoltaica.

Ecco quanto costano le tegole fotovoltaiche

Il prezzo può essere variabile in base alla dimensione e all’efficienza. Si può dire che in media si trovano tegole fotovoltaiche il cui prezzo oscilla dai 50 ai 100 euro. Per un impianto in cui inserire dalle 30 alle 50 tegole il costo di acquisto, quindi, può variare dai 1.500/3.000 euro ai 3.000/5.000 euro.

Ma a questo costo bisogna aggiungere anche quello dell’installazione, dell’accumulatore, delle consulenze professionali. Senza considerare che le vecchie tegole vanno smaltite. Il costo finale per un impianto del genere, in ogni caso, si aggira dai 15.000 ai 20.000 euro. Ecco, dunque, quanto costano le tegole fotovoltaiche. Ma c’è da considerare che si può fruire sempre delle detrazioni fiscali per l’installazione del fotovoltaico.

Pro e contro di questa scelta

I vantaggi di scegliere queste tegole sono legati all’estetica e a una durata abbastanza lunga nel tempo. Da considerare che se il tetto è molto ampio si possono anche alternare tegole comuni a quelle fotovoltaiche. Oppure evitare l’istallazione delle fotovoltaiche nelle zone di tetto meno esposte al sole.

Uno degli svantaggi è legato al prezzo molto più alto rispetto ai pannelli fotovoltaici. Questi ultimi sono più efficienti, pur costando meno, occupano solo una parte del tetto e garantiscono un rendimento nettamente superiore. E che, volendo, possono essere installati anche sul balcone.