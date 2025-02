Le criptovalute AI Agent più promettenti sul mercato attuale: quando la tecnologia aiuta gli investimenti

Anche il settore delle criptovalute è fortemente influenzato dall’Intelligenza Artificiale. Gli Agenti AI consentono di automatizzare il trading e orientano le scelte di investitori e aziende, affinché agiscano in maniera più consapevole.

Si tratta di assistenti virtuali all’avanguardia che analizzano i dati del mercato in maniera particolarmente accurata, gestiscono i portafogli crypto (garantendo un miglioramento dei rendimenti e una riduzione dei rischi), lanciano nuovi token e li promuovono sulle piattaforme social (ad esempio, X). Soprattutto per coloro che sono alle prime armi con le criptovalute, gli AI Agent sono un valido supporto per la comprensione e il monitoraggio dei mercati. Ma quali sono i migliori prodotti per gli investitori?

AI Agent febbraio 2025: nuove occasioni di investimento grazie a MIND of Pepe e ASI Alliance

L’AI Agent tra i più noti, attualmente, è MIND of Pepe, che ha l’obiettivo di rivoluzionare il mondo crypto, tramite il token $MIND. In poco tempo, ha raggiunto un successo strabiliante, con 4 milioni di dollari raccolti in presale. Rappresenta una succulenta opportunità per gli investitori che desiderano interagire in un mercato innovativo. I token MIND (venduti ora a 0,0032144 dollari) consentono, inoltre, di guadagnare rendite passive tramite lo staking.

Artificial Superintelligence Alliance (ASI Alliance) ha lo scopo di garantire l’accesso all’intelligenza artificiale a tutti. Nata dalla sinergia tra SingularityNET, Ocean Protocol e Fetch.ai, con il neonato token $ASI propone la creazione di un sistema all’avanguardia, specialmente nelle aree business e retail. Il token ora ha una fornitura complessiva di 2,71 miliardi di unità.

Virtuals Protocol e AI16Z: investire tramite sistemi autonomi

Virtuals Protocol, invece, è la piattaforma tramite la quale è possibile creare e controllare agenti AI autonomi. Grazie al token $VIRTUAL, gli investitori possono generare il proprio Agente AI, pianificare e compiere le operazioni di mercato. La peculiarità di tale prodotto è il “modello deflazionistico”; i guadagni legati alle attività degli agenti vengono impiegati per comprare e bruciare i token, incrementando il valore di quelli rimanenti. Attualmente, $VIRTUAL è caratterizzata da un’offerta di 1 miliardo di token.

AI16Z, infine, è stato creato per favorire l’interazione tra AI Agent e utenti, affinché ci sia una maggiore sicurezza e precisione nelle operazioni di trading. Gli Agenti AI possono interagire sulle piattaforme social, come X, leggere link e PDF e relazionarsi con la blockchain. Nel primo periodo dell’anno, AI16Z ha visto un’impennata incredibile e il token $AI16Z ha portato un guadagno superiore al 70.000%, entrando a pieno titolo nella classifica delle criptovalute più favorevoli del 2025.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.