Palantir e AMD potrebbero salire anche fino al 300%, e se avessero ragione gli analisti?

Secondo alcuni esperti almeno 2 azioni AI, ovvero Palantir e AMD, potrebbero riservare grandiose sorprese agli investitori, nonostante il recente crollo di alcuni titoli tecnologici a causa di DeepSeek. Pronti, a scommettere?

Alcuni investitori hanno subito gravi perdite a causa del crollo di numerosi e noti titoli tecnologici. La causa è dovuta principalmente all’avvento dell’Intelligenza Artificiale DeepSeek, che ha mescolato le carte in gioco. Molti si chiedono se questa tecnologia “low cost” sarà in grado di disturbare ancora i Mercati, soprattutto nel lungo periodo. Nel mentre, un gruppo di analisti suggerisce che almeno un paio di Stock IA potrebbero invece salire mostruosamente, anche fino al 300%. Dunque, potrebbe valere la pena valutare se investire in questi titoli quotati sul Nasdaq.

“Attenti a quei 2”! Ecco le due azioni IA che potrebbero regalare grandi rendite e soddisfazioni

Chi ha monitorato i risultati di alcuni titoli tecnologici, almeno di recente, avrà notato che quelli di Palantir (PLTR) sono cresciuti moltissimo, non risentendo – o quasi – dell’avvento di DeepSeek. Andando ad approfondire, scopriamo che i titoli di questa società specializzata in analisi dati e modelli di apprendimento automatico hanno segnato corposi segni positivi. Le performance a 1 anno vantano un +386,41%, a 6 mesi un +299,04%, a 1 mese un +69,35%.

Gli analisti pensano che se la società continuerà di questo passo, potrà “diventare una società da mille miliardi di dollari entro due o tre anni”, ed ecco spiegato il +300%. Le premesse sembrano esserci tutte, visti gli utili dell’ultimo quadrimestre che si sono rivelati oltre le aspettative.

Il secondo titolo da tenere d’occhio è Advanced Micro Devices (AMD): le azioni della società potrebbero vedere un rialzo di oltre il 110%. L’azienda è cresciuta molto negli ultimi anni, forse anche grazie a qualche colpo di fortuna ed errori strategici di Intel. Ma ancora non è riuscita a eguagliare Nvidia. AMD è però un’azienda specializzata in molti ambiti tecnologici fondamentali alla crescita dell’IA, come ad esempio le soluzioni per i Data Center. Nel quarto trimestre, i risultati sebbene in crescita non hanno soddisfatto i vertici e le stime circa le vendite per la prima metà del 2025 non discostano molto da quelle dell’anno precedente. Gli esperti ricordano però che tutto potrebbe cambiare nella seconda parte del 2025, grazie alla vendita dell’ultima GPU Instinct MI350.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.