Risparmierai un sacco di tempo e soldi in cucina con questo trucchetto

Chi lavora tutta la settimana sa bene che, una volta usciti dal luogo di lavoro, la voglia di mettersi ai fornelli è pari a zero. A volte, più che cucinare, è il pensare a cosa mangiare che ti assorbe tutte le energie residue di fine giornata. Ecco quindi un metodo ingegnoso per risparmiare tempo e soldi in cucina. Stiamo parlando del “meal prep”. Scopriamo di cosa si tratta.

Il segreto per non perdere tempo ai fornelli è anticiparsi il lavoro. Per farlo dovrai sacrificare qualche ora del tuo tempo nel weekend, ma ti assicuriamo che ne varrà la pena.

Risparmierai un sacco di tempo e soldi in cucina col meal prep settimanale

La prima cosa da fare sarà pensare ad un menù settimanale. Questo ti aiuterà a sapere sempre cosa preparare ogni giorno. Per fare questo, naturalmente, dovrai concentrare una grossa spesa nel weekend, in cui procurarti tutto ciò di cui avrai bisogno durante la settimana (ad eccezione dei freschissimi, che potrai acquistare al volo, appena uscito dal lavoro). Ad esempio, puoi decidere di mangiare polpette di pesce e broccoli al vapore il lunedì e magari una pasta alle zucchine il martedì.

Come ottimizzare il tempo in cucina

Per riuscire nel tuo intento dovrai passare poi allo step decisivo: cuocere tutto ciò che puoi nel weekend e poi conservarlo in congelatore. Se per esempio hai in programma di mangiare zucchine due giorni a settimana, broccoli un giorno alla settimana e passato di zucca un altro giorno, la domenica mattina potrai trascorrerla a lavare e pulire le verdure e sbollentarle.

Una volta tiepide potrai dividerle già in porzioni e congelarle. Così quando il martedì, appena tornato dal lavoro ti toccherà un menù a base di zucchine, non dovrai fare altro che scongelarle al mattino e poi buttarle in padella la sera. Un bel po’ di tempo risparmiato e anche il portafoglio ti ringrazierà, per non aver buttato soldi in costosi surgelati già pronti.

Per sughi e passati di verdure si può fare la stessa cosa. Preparali la domenica e congelali già pronti in monoporzioni. Anche pizze e torte salate saranno dei preziosi salva cena per la settimana, da conservare o in frigo o in freezer. Per non affollare il congelatore, puoi pensare di preparare qualche verdura alla griglia, ricoprirle di olio e condimenti e conservarle in frigo per qualche giorno.

Come essere più veloci in cucina

Per quanto riguarda la pasta, ovviamente quella dovrai farla al momento. In alternativa, però, alcuni pasti della settimana potranno essere a base di cereali o riso, che si conservano più a lungo in frigo. Il segreto è lasciarsi verdure e condimenti da freezer per gli ultimi giorni della settimana e consumare gli alimenti da frigo (più facilmente deperibili) subito dopo il weekend. Non dimenticare di cuocere una bella quantità di legumi (alimenti dalle proprietà portentose ed essenziali nella nostra dieta).

Sarà un piacere tornare a casa e trovarli pronti, solo da scaldare in pentola. Sii lungimirante e congela anche il pane per la settimana. Se preferisci congelare le verdure crude, ti suggeriamo di tagliarle molto sottili, così ci metteranno meno a cuocere. Risparmierai un sacco di tempo e soldi in cucina con questi accorgimenti e non vorrai più tornare indietro. Garantito!