Finalmente è arrivata l’estate e con lei le giornate si allungano. Passiamo ore all’aperto a prendere il sole e a divertirci.

Amiamo passare momenti felici con amici e parenti e divertirci in totale relax.

Chiunque abbia un giardino, si è già attrezzato con tavoli ombrelloni e sdraio. C’è chi ha la piscina interrata e chi usa quella esterna, ma in ogni caso le nostre giornate saranno bellissime.

Manca un unico accessorio nella nostra oasi di verde.

Scopriamo insieme cos’è e come scegliere quello adatto alle nostre esigenze.

Ecco l’accessorio indispensabile per il nostro giardino o balcone per rendere unica l’estate

Estate è sinonimo di giornate all’aperto e barbecue. Amiamo mangiare insieme ai nostri amici e cucinare insieme rende uniche le nostre giornate.

Sappiamo quale carne cucinare e quali sono le verdure migliori da abbinare. Sappiamo come accendere un barbecue o pulirlo al meglio.

Ma se dobbiamo acquistarne uno per il nostro giardino, sappiamo quale scegliere?

Pochi di noi sanno che dovremo sceglierne uno in armonia con il nostro arredamento esterno. Se abbiamo tavoli e sedie che richiamano materiali come legno e vimini, dovremo acquistarne uno che richiami un po’ questo materiale.

Scegliamo la giusta grandezza. Una griglia troppo piccola non ci permetterà di cuocere molta carne o verdura e questo ci farà passare troppo tempo alla cottura.

Acquistiamone uno con il coperchio. Questo elemento in più ci permetterà di non fare troppo fumo e di coprire il nostro cibo in caso di pioggia.

Se abbiamo poco spazio o se abbiamo solo un balcone piccolo, ci basterà acquistarne uno a pile. L’effetto sarà lo stesso e ci basterà posizionarlo su un tavolo.

Ecco l’accessorio indispensabile per il nostro giardino o balcone per rendere unica l’estate. I nostri amici non vedranno l’ora di passare un po’ di tempo da noi.

Il segreto per un pasto gustoso

Ogni volta che organizziamo un barbecue ci capiterà di avere un invitato vegetariano tra i nostri ospiti.

Se vogliamo essere considerati dei perfetti padroni di casa, potremmo proporre delle buonissime melanzane alla griglia.

Ma attenzione, prima di metterle a cuocere, dovremo tagliarle a fette e cospargerle di sale grosso. A questo punto le chiuderemo tra due piatti e lasceremo macerare per mezz’ora.

Il sale andrà a togliere l’acqua in eccesso delle melanzane e sarà più facile cuocerle e renderle gustose.

In pochi semplici gesti renderemo uniche le nostre giornate estive e i nostri ospiti vorranno sempre tornare da noi.

