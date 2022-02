L’aumento del costo dell’energia, il riscaldamento sempre acceso d’inverno, le tante spese familiari da sostenere: ci sono tantissime cose che pesano sul nostro portafogli.

Per questa ragione, non è semplice mettere da parte un po’ di soldi. Dobbiamo quindi trovare i metodi migliori per limitare le spese e riuscire, così, a risparmiare qualcosa.

Oggi proviamo a dare alcuni consigli utili e anche molto semplici, che potrebbero darci una mano. Come vedremo, infatti, risparmiare soldi diventa automatico grazie a questi trucchetti, l’importante è seguirli in maniera costante.

Le semplici cose da fare

Vediamo come rendere automatico il processo di risparmio, in modo da non fare neanche troppa fatica.

Consigliamo di utilizzare un paio di funzioni disponibili in molti conti correnti, che ci permettono di mettere da parte soldi senza che ce ne accorgiamo.

Ad esempio, possiamo utilizzare una funzione che permette di arrotondare automaticamente, mettendo i soldi in un conto di risparmio.

Il funzionamento è molto semplice: ogni volta che paghiamo con la carta, il sistema arrotonda all’intero successivo e mette la differenza da parte in un conto apposito per il risparmio.

Forse detto così sembra difficile, ma è più semplice a farsi che a dirsi. Facciamo un esempio per chiarire.

Immaginiamo di andare al supermercato e di pagare con carta 60,50€. Il nostro conto arrotonderà a 61€, mettendo da parte 50 centesimi direttamente nel conto di risparmio. In questo modo, ogni giorno riusciremo a mettere da parte qualche spicciolo.

Risparmiare soldi diventa automatico grazie a questi trucchetti da applicare con costanza

Il secondo consiglio è ancora più semplice, anche se richiede del lavoro a monte.

Consigliamo di automatizzare i bonifici diretti all’investimento. Ad esempio, se abbiamo un fondo pensione, stabiliamo che ogni mese parta un bonifico automatico al fondo, risparmiando ogni mese una cifra fissa.

Ovviamente, prima di poter mettere in pratica un metodo del genere, è fondamentale sapere dove investire. Per poterlo capire, consigliamo caldamente di rivolgersi ad un esperto di fiducia, che saprà dove indirizzare i nostri guadagni senza correre rischi di truffe ed essere sicuri di non investire sugli strumenti finanziari sbagliati.

Un volta che avremo quindi ricevuto l’ok degli esperti, possiamo dare il via a dei bonifici mensili automatici per gli investimenti. Avremo quindi meno soldi sul conto ogni mese, ma sarà per una buona ragione.

Approfondimento

