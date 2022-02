Versatili, salutari ed economici, i legumi sono i semi di diverse piante appartenenti alla famiglia delle Fabaceae. Sono prodotti indispensabili per la nostra alimentazione e alla base della dieta Mediterranea.

I legumi sono ricchissimi di fibre. Parliamo di sostanze presenti in molti cibi, che aiuterebbero il normale transito intestinale, facilitando l’evacuazione. Da non dimenticare l’importanza delle vitamine, dei minerali e delle proteine. Ricordiamo che il consumo di questi alimenti potrebbe provocare gonfiore e meteorismo. Quindi, in alternativa al bicarbonato ecco un trucchetto molto furbo che permetterebbe di evitare il problema e che spiegheremo nelle prossime righe.

Rientrano nella categoria dei legumi: ceci, fagioli, lenticchie, piselli, ecc. Possiamo trovarli in commercio nella versione secca, fresca, surgelata o precotta in scatola.

Qualche notizia in più sui fagioli

Sappiamo, quindi, che ci sono tante varietà di legumi. Ma oggi Noi prenderemo in considerazione i fagioli. Parliamo di uno dei legumi più consumati al Mondo e presente in molte ricette regionali italiane.

Esistono tantissime varietà, che si differenziano per forma, colore e sapore. Ad esempio, pensiamo ai borlotti, che sono caratterizzanti dal tipico colore rosso con striature bianche. Oppure agli azuki dal sapore dolce.

I fagioli, come tutti i legumi, sarebbero ricchi di proprietà benefiche. Le fibre aiuterebbero la salute dell’intestino e aumenterebbero il senso di sazietà. Inoltre, la lecitina agirebbe sul colesterolo nel sangue.

In alternativa al bicarbonato ecco un trucchetto molto furbo che rende i fagioli morbidi ed evita il gonfiore addominale

Sappiamo che, prima di procedere alla cottura dei fagioli, dobbiamo compiere un’operazione molto importante. Infatti, è necessario lasciare questi legumi secchi in ammollo. Il tempo varia in base alle indicazioni contenute sulla scatola, ma di solito si aggira intorno alle 8 ore. Ricordiamo di far sciogliere nell’acqua anche un pochino di bicarbonato. Questa azione è fondamentale per ammorbidire la parte esterna del legume, che risulta meno digeribile.

Ora siamo pronti per versare i fagioli in acqua e lasciare cuocere per circa un’ora. Ma ricordiamo che questi legumi creano gonfiore addominale e meteorismo. Per evitare o limitare questo problema, potremmo affidarci ad un vecchio rimedio della nonna.

Ci viene in aiuto un’erba aromatica dal sapore agrumato. Parliamo del coriandolo, esteticamente molto simile al prezzemolo. Basterà inserire qualche fogliolina o seme nell’acqua di cottura.

Ricordiamo, infine, di aggiungere il sale solo a fine preparazione, per evitare che i fagioli rimangano molto duri.

