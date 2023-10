Quanto costa visitare il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi. Un’esperienza magica per grandi e piccini

Tra meno di 2 mesi sarà Natale. Perché non festeggiarlo in maniera magica volando verso Nord nel Villaggio di Babbo Natale? Potreste avere la fortuna anche di ammirare l’Aurora Boreale!

Il Natale è la festa più sentita dell’anno. Nell’aria si respira un’atmosfera magica. Saranno le decorazioni luminose e la corsa ai regali ma tutti, chi più e chi meno, non restiamo indenni da questa febbricitante attesa. I bambini aspettano con ansia l’arrivo di Babbo Natale. Perché allora non far loro un regalo molto speciale e portarli direttamente nella casa del vecchio omone vestito di rosso e dalla barba bianca? Sì, perché il villaggio di Babbo Natale esiste per davvero e si trova a Nord, dove fa molto freddo.

Quanto costa visitare il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Il villaggio di Babbo Natale si trova a Rovaniemi, nel nord della Finlandia. Il periodo migliore per vivere appieno questa magica esperienza comincia adesso e procede fino alla prima metà di gennaio, quando ancora si sente la scia delle festività natalizie appena concluse. Un viaggio invernale in Lapponia è l’occasione ideale anche per poter vedere l’Aurora Boreale, il fenomeno che colora il cielo di luci danzanti verdi e viola.

Come tutto il Nord Europa, questa zona è piuttosto cara. Se ci si affida ad un tour organizzato, le cifre non sono proprio economiche ma ci si può godere il viaggio senza pensieri perché c’è tutto organizzato. Ad ogni modo, in base al tipo di alloggio e al periodo in cui si viaggia, i pacchetti oscillano tra i 1.500 e i 2.000 euro a persona.

Costi medi per un’esperienza in Lapponia in fai da te

Volendo risparmiare qualcosa, è possibile organizzarsi da sé. I voli low cost per Rovaniemi partono da 48 euro, ovviamente poi le cifre salgono in base al periodo. Sono più economiche se si scelgono giorni infrasettimanali, mentre lievitano a dismisura se si parte durante i weekend o, peggio ancora, per la festività dell’8 dicembre oppure proprio a Natale e Capodanno. Per quanto riguarda le strutture ricettive, si parte da un minimo di 72 euro a notte fino ad arrivare a circa 326 euro.

Santa Claus Village: com’è fatto e quanto costa

Vediamo ora nel dettaglio quanto costa visitare il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi. Il biglietto d’ingresso si paga per accedere al Santa Park e costa 40 euro di media per gli adulti e circa 30 euro per i bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni. L’ingresso per gli under 3 è gratuito.

All’interno del villaggio ci sono lo Studio di Babbo Natale e l’Ufficio Postale, dove scrivere e spedire cartoline. La zona clou è sicuramente la Casa di Babbo Natale dove è possibile incontrarlo di persona, parlarci, abbracciarlo e farsi scattare qualche foto insieme.

Bellissima e assolutamente da fare anche la visita al Santa Claus Reindeer Resort, dove ammirare le renne e fare un giro sulla slitta (pagamento extra).

