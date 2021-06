Arrivata ufficialmente da un giorno, l’estate sta già facendo sentire i suoi roventi effetti.

Si prevede una settimana dalle temperature eccezionalmente torride. Con il caldo anche il momento dei pasto può diventare un incubo. Pietanze calde oppure preparazioni che prevedono molte ore ai fornelli non sono indicate e sicuramente non aiutano a superare l’afa.

Con il caldo, un’attenzione particolare va rivolta anche alla conservazione dei farmaci che abbiamo in casa che se non conservati in questo modo possono provocare danni alla salute.

Nei luoghi chiusi, poi, il condizionatore resta una vera e propria salvezza per godere di un po’ di refrigerio.

A tal proposito, si segnala anche questo articolo: “Tutti puliscono il filtro ma nessuno pensa mai che per avere un condizionatore davvero funzionante e che consuma meno bisogna fare così.”

Dunque, l’arrivo della bella stagione deve mettere in guardia su tanti aspetti. Inevitabilmente anche il fisico risente delle temperature afose e caldissime e per combattere il caldo e sentirsi meno stanchi e spossati basta mangiare in questo modo.

Alimenti che aiutano a contrastare la stanchezza

L’alimentazione andrebbe modificata a seconda delle stagioni. In estate, ad esempio, bisognerebbe preferire cibi freschi, idratanti e dissetanti. Tra le tante prelibatezze di stagione, segnaliamo alcuni alimenti da non farsi mai mancare.

Ricche di acqua ma anche di vitamine e fibre, la frutta e la verdura sono cibi indispensabili.

Molti esperti del settore consigliano di preferire pesce, frutta, verdura e perché no anche gelato, possibilmente alla frutta.

Per combattere il caldo e sentirsi meno stanchi e spossati basta mangiare in questo modo

Gli esperti suggeriscono di consumare il cetriolo. Questo alimento è composto per il 96% da acqua. Inoltre, è ricco di proprietà come fosforo, potassio, calcio, vitamina C, sali minerali e amminoacidi.

Il melograno disseta e protegge dal caldo. Consigliato come ingrediente delle centrifughe magari insieme a frutta e verdura.

In questo periodo non possono mancare le zucchine. Composte per il 95% da acqua le zucchine sono anche ricche di vitamina A, C e sali minerali.

Tra tutta la frutta di stagione, le pesche sono ottime da mangiare a fette o da utilizzare per centrifugati. Sono importantissime perché composte per l’85% da acqua. Regalano vitamina C, ferro e potassio. Inoltre, la pesca disintossica la pelle dal caldo.

Anguria e melone conquistano grandi e piccini in poco tempo. Entrambi sono composti da tanta acqua e idratano e donano un immediato sollievo dal caldo. Dunque, per combattere il caldo e sentirsi meno stanchi e spossati basta mangiare in questo modo.