Abbiamo visto in articoli precedenti come la schiuma da barba può rivelarsi molto utile per risolvere incombenze di pulizia quotidiana come vetri, specchi o tappeti. Oggi approfondiremo, invece, la sua incredibile efficacia nell’ambito del benessere della persona, e non ci riferiamo ad una perfetta rasatura!

Infatti, grazie a questa sostanza ci si può prendere cura del corpo, risparmiando decisamente sull’acquisto di prodotti chimici o di piccoli trattamenti estetici.

Ebbene, pochi sanno che questo prodotto, presente in ogni casa, è un efficacissimo alleato di bellezza dai risultati stupefacenti.

Mani, piedi e unghie

Può accedere di avere le mani sporche di vernice e la pelle delicata e sensibile. In questo caso utilizzare dei solventi chimici per la detersione potrebbe creare spiacevoli irritazioni. Nel contempo il semplice sapone spesso non basta a spazzare via le tracce di colore. Lavando le mani con una piccola quantità di crema da barba si otterranno eccellenti risultati senza rovinare la nostra cute.

Ancora, utilizzando la schiuma da barba sui piedi avremo un risultato di bellezza molto soddisfacente. Infatti invece di adoperare creme o scrub aggressivi, basta strofinare la schiuma con un guanto esfoliante. Quindi si dovrà bagnare un asciugamano con acqua calda e avvolgerlo intorno ai piedi. Lasciare in posa per circa 15 minuti poi sciacquare con acqua tiepida. Al termine del trattamento i piedi risulteranno lisci e morbidi, come accade dopo un pedicure professionale.

Addirittura anche le unghie possono giovarsi di questi metodi. Infatti, succede che dopo un lavoro di giardinaggio o una riparazione meccanica, queste risultino annerite. Trattarle con una piccola quantità di crema da barba, le riporterà velocemente al loro splendore senza che si sfaldino o si indeboliscano.

Le spazzole

Infine ricordiamo l’utilità e l’efficacia di questo prodotto per la pulizia di oggetti di bellezza, come ad esempio le spazzole. Queste infatti, non solo vanno liberate dei capelli, ma anche degli accumuli di oli, sporcizia e prodotti per le acconciature che si annidano nelle setole. Ebbene, per farle tornare come nuove, basterà cospargerle con della crema da barba. Quindi lasciare agire il prodotto per un qualche minuto. Poi risciacquare con acqua calda.

Abbiamo dunque cercato di fornire indicazioni utili sugli usi alternativi di un prodotto presente in ogni casa: la schiuma da barba.