Risparmiamo sul riscaldamento utilizzando in questo modo termosifoni e valvole

Sarà un inverno difficile per molti risparmiatori italiani a causa della crisi economica e politica che sta attanagliando i Paesi europei. Mantenere corretti comportamenti in casa e conoscere gli elettrodomestici potrebbe fare la differenza tra una bolletta leggermente più alta e una fuori controllo. Vediamo quali sono i consigli di cui possiamo avvalerci per non fare errori che potremmo pagare a caro prezzo.

Per quanto riguarda l’elettricità, informiamoci sui consumi degli elettrodomestici che acquistiamo e optiamo per quelli che consumano di meno. Rinunciamo a quelli superflui e utilizziamo al meglio quelli che abbiamo in casa. Fare lavaggi a pieno carico e a basse temperature ci farà risparmiare con la lavatrice, aprire il frigo il meno possibile permetterà alle turbine di rifrescare in maniera efficiente.

Effettuare la manutenzione dei rubinetti di casa e cambiare quelli vecchi con nuovi modelli tecnologici ci farebbe risparmiare tanta acqua. Anche una corretta manutenzione della nostra auto potrebbe portare dei risparmi facendoci consumare meno carburante.

Quali sono i sistemi più economici per avere in casa un clima ideale

Risparmiamo sul riscaldamento, invece, utilizzando stufe alogene o a infrarossi, perché i sistemi di irraggiamento consumano di meno rispetto a quelli tradizionali. Se le stanze sono piccole, investiamo sull’acquisto di una stufa nuova per sfruttare le ultime tecnologie. Teniamo in considerazione degli incentivi statali per l’installazione di una stufa a legno o a metano per cui sarebbe possibile risparmiare fino al 60% all’anno.

Dobbiamo conoscere bene la nostra casa per capire come riscaldarla al meglio. Le compagnie del gas danno informazioni sui modi utili per risparmiare a seconda della regione in cui ci troviamo.

Alcuni ambienti della casa sono più abitati di altri e dobbiamo tenerlo in considerazione quando decidiamo di accendere il riscaldamento. Gli apparecchi nuovi e tecnologici, poi, ci permettono di spegnere la caldaia di notte e di utilizzare la condensazione per arrivare a eliminare anche il 30% del caro bolletta.

Spese dell’impianto e bollette diminuirebbero ancora sostituendo le valvole manuali dei caloriferi con quelle termostatiche. Cambiare l’aria negli ambienti di prima mattina e avere le stanze ben coibentate sono altri consigli che ci aiutano a risparmiare. Ma non scordiamoci di scegliere un piano tariffario che sia adatto al nostro profilo di consumatore.

Quante ore tenere accesi i caloriferi e temperature giuste

Se l’abitazione e ben coibentata, potemmo tenere i caloriferi accesi per un numero di ore inferiore. I limiti stabiliti dalla legge vanno dalle 8 ore fino alle 14 per le case di montagna. Una casa efficiente potrebbe mantenere una temperatura adeguata in inverno anche con sole 5 ore di riscaldamento. Quindi, è in questa direzione che dovremmo indirizzare i nostri investimenti.

La temperatura di 22 gradi è quella considerata ottimale ma se la abbassiamo di 2 o 3 gradi potremmo avere risultati simili e un consumo inferiore. Ambienti troppo caldi potrebbero portare problemi di salute come dolori muscolari, infezioni respiratorie e secchezza delle mucose. Troviamo un giusto equilibrio per creare un clima che sia ottimale per il nostro organismo e per il portafoglio.

Risparmiamo sul riscaldamento utilizzando in questo modo termosifoni e valvole

Per creare un clima piacevole in casa spendendo poco potremmo regolare la temperatura in maniera differenziata nelle giornate più fredde che trascorriamo al chiuso. Abbassare la temperatura di qualche grado quando usciamo ci permetterà di trovare un clima confortevole quando rientriamo risparmiando sui consumi.

Impostiamo le valvole sul livello 1 se arieggiamo la casa e teniamo le finestre ben chiuse la notte. Scegliamo un valore basso nelle stanze che abitiamo di meno e in generale in tutti i caloriferi quando usciamo.

Effettuiamo una manutenzione corretta. Se durante la stagione estiva abbiamo tenuto le valvole sul valore 5, dovremmo avere pochi sedimenti di calcare e i termosifoni dovrebbero essere più efficienti. Una manutenzione ordinaria degli impianti non deve essere trascurata, permetterà alle valvole termostatiche di funzionare la meglio risparmiando sulla bolletta stagionale.

