Risparmia sul prezzo del carburante, ecco i segreti degli esperti da mettere subito in pratica

Difendersi dai costi altalenante del carburante, soprattutto degli ultimi tempi, è possibile! Occhio a 4 consigli degli esperti e risparmia sul prezzo del carburante in poche e semplici mosse.

Dai consigli più banali a trucchetti furbi da veri risparmiatori. Ecco i consigli degli esperti per contrastare gli aumenti del caro benzina. La lievitazione della spesa del rifornimento dei propri mezzi non spaventa più! Ormai ne abbiamo piene le tasche, o forse proprio per questo le tasche si sono alleggerite e le famiglie sono messe a dura prova. Del famoso “caro carburante” gli automobilisti ci hanno fatto il callo, eppure è sempre utile trovare degli escamotage per risparmiare qualche soldino. Con la benzina e il gasolio alle stelle, in molti chiedono la riduzione delle accise. In attesa che si sbrogli questa matassa di caratura nazionale, per contrastare i rincari, ciascuno di noi può già fare qualcosa. Gli esperti di Altroconsumo hanno mostrato le 4 azioni più efficaci da mettere subito in pratica.

Semplice ma mai banale: scegli il servizio “self” a quello “servito”

Ogni stazione di servizio applica i suoi prezzi, dunque, il costo varia da zona a zona, tuttavia, scegliendo il servizio “fai da te” siamo certi di risparmiare, giacché questa modalità è sempre meno cara (circa il 9%) rispetto al servizio offerto.

Fai il pieno prima di entrare in autostrada e occhio alle pompe “bianche”

Una buona abitudine che può risultare molto utile. Il prezzo medio in autostrada, di norma, è più alto di quello delle stazioni di servizio presenti in città. Inoltre, bisogna sfatare un mito: non sempre le “pompe bianche” sono sinonimo di risparmio. In genere, si dovrebbe risparmiare circa il 4 %, ma in alcune zone il prezzo delle stazioni di servizio è più basso di quello delle pompe bianche, quindi è sempre opportuno controllare i prezzi esposti.

Risparmia sul prezzo del carburante con l’obbligo del 1° agosto 2023

Non tutti sanno che dal 1° agosto 2023 vige l’obbligo della pubblicazione visibile dei prezzi medi regionali del carburante. È da specificare che la norma che disciplina questo obbligo è articolata in base al tipo di rete stradale a cui ci si riferisce. Nello specifico, per le strade urbane e extraurbane, sarà esposto il prezzo medio regionale, mentre sulle autostrade è prevista l’esposizione dei prezzi medi nazionali, calcolati, considerando anche i prezzi degli impianti operanti in autostrada.

La manutenzione del veicolo è fondamentale

Per contrastare le spese, la manutenzione del veicolo con il quale si viaggia è importantissima. I consumi possono lievitare anche fino al 20% se non funzionano bene i filtri aria, oppure se non si cambia l’olio periodicamente. Da ricordare, inoltre, che per ogni 0,2 bar di pressione persa da uno pneumatico, si avrà un consumo di carburante dell’1-2%.