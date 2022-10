Riso e segale 2 cereali ricchi di proprietà benefiche e storia

Se c’è un alimento che da millenni accompagna la vita dell’uomo, questi sono i cereali. Dopo una lunga selezione durata negli anni, ne sono arrivati a noi alcuni. Sono i più utilizzati nella cucina e anche i più diffusi nel Mondo. Incontriamo la storia del riso e della segale e scopriamo le loro proprietà.

Tra i cereali più utilizzati troviamo grano, mais, grano saraceno, miglio, riso, orzo e avena. Hanno la caratteristica comune di essere una fonte di carboidrati. Si tratta di zuccheri complessi che rilasciano gradatamente energia al corpo. Sono perciò alimenti molto apprezzati da chi ha bisogno di controllare la presenza di zuccheri nel sangue.

Qualità alimentari

Una caratteristica del riso ci viene spiegata proprio dalla tradizione orientale. In Cina e in Giappone il riso è un alimento fondamentale dell’alimentazione quotidiana. Il grano di tipo duro è quasi assente e invece è presente quello tenero. Tuttavia, proprio in queste zone del Mondo si pensa che il riso possegga una grande forza elettromagnetica o Ki. Infatti attrarrebbe energia dai tre elementi in cui si sviluppa: l’acqua, la terra e l’aria, e naturalmente dal sole.

Il riso è facilmente digeribile e viene assorbito dall’organismo gradualmente. Si può tranquillamente mangiare tutti i giorni, anche perché sosta nello stomaco circa un’ora. Poi passa nell’intestino dove difficilmente crea delle fermentazioni e produzione di gas.

È probabilmente il cereale più ricco di vitamine del gruppo B. Sempre naturalmente se si considera il riso integrale. Quello decorticato, perde molte proprietà nutritive. Tuttavia il germe del chicco di riso, contiene una piccola quantità di acido fitico, che sarebbe utile a espellere i veleni dall’organismo.

Se volessimo cuocere il riso, conviene comprare quello integrale. Ha bisogno di un tempo maggiore di cottura, ma è più nutriente. Per una tazza di riso integrale, aggiungiamo 3 tazze di acqua. Bisogna poi controllare la cottura, a fuoco basso, ed eventualmente aggiungere acqua.

Riso e segale 2 cereali ricchi di proprietà da scoprire

Questo cereale è diffuso soprattutto nelle regioni del Nord. Si tratta di un di una pianta annuale e originaria dell’Asia occidentale. Già all’epoca dei Romani cresceva le pendici delle Alpi, arrivata appunto dagli altipiani asiatici. E infatti non a caso la segale era nota col nome di asia.

La sua diffusione ha trovato una ragione d’essere soprattutto nelle regioni più fredde. Tollera infatti abbastanza bene il freddo, tanto che era già presente in passato in Himalaya e raggiunse anche la Scandinavia. Sono soprattutto i popoli di lingua germanica e gli anglosassoni, che coltivavano la segale, producendone un pane. Si diffuse anche in Francia e furono questi a portarlo poi in America.

Con questo cereale si produce il whisky e la vodka. In effetti sono riso e segale 2 cereali ricchi di proprietà e di utilizzi. Anche dal riso si ricava in Giappone un liquore, il nihonshu, più noto col nome di sake.

Il pane di segale è ricco di fibre e perciò stimola di più gli intestini, rispetto a quello di frumento. Tuttavia a volte le due farine si mischiano per avere un pane più morbido. La segale, infatti, essendo a basso contenuto di glutine, genera un pane meno soffice, seppur di sapore gradevole.

Questo cereale contiene vitamina A e diverse del gruppo B, come molti sali minerali, utili alla salute delle ossa. Avendo una certa presenza di glutine, è sconsigliata invece a chi soffre di celiachia.