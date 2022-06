Le nuove uscite di Netflix hanno riacceso l’interesse di molti spettatori che, da tempo, attendevano le ultime stagioni delle loro serie preferite. Oltre a “Love, Death & Robots” e “Better call Saul” a catturare l’attenzione dei fan è stata l’uscita della quarta stagione di “Stranger Things”.

L’amata serie ambientata nelle sognanti atmosfere cotonate degli anni ’80, infatti, ha da subito fatto registrare un boom di visualizzazioni tra pareri contrastanti. C’è chi ancora rimane incantato dalle avventure paranormali dei protagonisti, chi invece sostiene che gli attori siano troppo cresciuti e la trama un po’ stantia. L’unico modo per scoprire quale sia la verità è vedere l’ultima stagione valutare in autonomia da che parte stare.

Tuttavia la serie che vogliamo consigliare oggi, benché tutto il Mondo ne stia parlando appartiene a qualche anno fa.

Risate a crepapelle e divertimento garantito con questa serie Netflix di cui tutto il Mondo si è innamorato

Ispirata alla serie omonima britannica scritta e interpretata dal geniale comico inglese Ricky Gervais, la serie che consigliamo è “The Office”.

Il tema della serie è il racconto delle dinamiche che avvengono nell’ufficio dell’azienda Dundler Mifflin, distributrice di carta per aziende.

A capo dello strampalato ufficio c’è Micheal Scott, interpretato da un eccezionale Steve Carrell, attore comico al quale è difficile resistere. Il talento del resto dei personaggi, però, non è certo da meno. Battute argute, equivoci, e la geniale comicità demenziale garantiscono risate a crepapelle e divertimento assoluto. La serie è leggera e non impegnativa grazie al minutaggio di appena 20 minuti a puntata anche se, nonostante tutto, presenta una sua profondità.

In tutti i personaggi, nonostante il tema comico, è percepibile una certa malinconia, una noia legata al proprio lavoro che ricorda atmosfere “fantozziane”.

Boom di apprezzamento

Come detto, nonostante la serie sia stata girata tra il 2005 e il 2013, sta ritrovando oggi una sua seconda gioventù, probabilmente grazie all’intera pubblicazione su Netflix.

Fenomeno analogo accade anche per la serie italiana “Boris” che molti di noi riscoprirono durante il periodo di lockdown. Purtroppo, però, questa serie è stata rimossa dalla piattaforma dove ora rimane solo il film.

Ad ogni modo, il consiglio è quello di dare un’opportunità a The Office, specialmente per l’autore alle sue spalle. Ricky Gervais è uno dei comici più amati nel Mondo, nonché tra i più irriverenti e che non fa sconti a nessuno. Sempre su Netflix è possibile vedere alcuni dei suoi show di stand-up comedy, ma anche un’altra serie interpretata da lui con tono decisamente più malinconico.

Lettura consigliata

Questo sconvolgente film su Netflix è un autentico capolavoro del cinema e non possiamo proprio perdercelo