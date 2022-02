Da quando Netflix è entrato nelle nostre case, anche chi prima era appassionato di soli film ha scoperto lo sconfinato Mondo delle serie televisive. Infatti Netflix raccoglie degli autentici capisaldi della Tv moderna, come ad esempio Breaking Bad o Lost, serie pluripremiate e apprezzate a livello globale. Ulteriore merito della piattaforma di streaming è anche quello di produrre alcune serie che ormai sono diventate materia di culto. Chi, infatti, non si è innamorato di Pablo Escobar nella serie Narcos, o chi non è rimasto con il fiato sospeso durante Squid Game?

Se ci siamo persi queste colonne della TV del nuovo millennio consigliamo di recuperare, ma non finisce qui.

Ha commosso tutto il Mondo questa bellissima serie su Netflix che saprà rubarci il cuore

Recentemente è approdata sulla nota piattaforma una serie scritta da uno dei comici che più ha saputo scandalizzare il jet set hollywoodiano. Stiamo parlando di After Life, serie scritta dall’attore Ricky Gervais, di cui parleremo più avanti.

La serie tratta di un uomo che a seguito della perdita della moglie decide di abbandonare le convenzioni sociali a cui tutti siamo abituati. Travolto dal dolore Tony, il protagonista, sceglie di smettere di far finta di essere qualcosa che non è ed elimina ogni filtro dalla sua vita. Niente più sorrisi di circostanza o inutili formalità a cui ogni giorno siamo costretti, ma solo la tagliente verità.

Per certi versi sarà liberatorio veder rispondere il protagonista come veramente vorremmo che, attraverso la sua sottile comicità, saprà farci ridere di gusto.

Perché merita di essere vista?

Il tema è certamente delicato ma trattato con grande intelligenza e franchezza, mettendo in luce pregi e difetti di tutti noi. Ecco perché ha commosso tutto il Mondo questa bellissima serie nella quale si riconosce la mano dell’autore. Per chi non lo conoscesse Ricky Gervais è uno dei comici più in voga al Mondo grazie alla sua ironia salace e politicamente scorretta. Uno che, per dirne una, non manca di prendere in giro le star che dai loro giganteschi yatch predicano di salvare il Mondo dall’inquinamento. Questo è accaduto più volte durante la presentazione Golden Globe in cui Gervais non ha mancato di mettere in imbarazzo chi si sente invincibile. Insomma un personaggio che può piacere o meno ma che merita di essere approfondito.

