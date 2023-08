Corsa a ricoprirsi e tutte le paure dei tassi vengono rimesse in gioco e probabilmente in forse. Purtroppo più volte abbiamo spiegato su queste pagine che non capiamo perchè molti dicano che il rialzo dei tassi faccia del male ai mercati azionari. Osservando le serie storiche dal 1898 ad oggi, durante i rialzi dei tassi i mercati imperterriti hanno dato spazio a bull market. Tassi al rialzo significa maggiore domanda che si distribuisce in tutti i settori del ciclo economico, dalla occupazione ai consumi. Questa fase, in base ai nostri calcoli statistici e a una valutazione personale dei dati macroeconomici predittivi e contingenti, dovrebbe poi portare a un rientro dell’inflazione verso il 2% e poi a un raffreddamento/atterraggio morbido dell’economia. Riparte il rialzo annuale a Wall Street?

Il 2023 combina il terzo anno del ciclo presidenziale americano con il ciclo decennale. Questo dovrebbe portare all’inizio di un bull market a partire da ottobre del 2022/marzo del 2023. Il prossimo forte ribasso si attenderà a cavallo fra il 2027 e 2028 e questo potrebbe essere anche del 30/50%.

Riparte il rialzo annuale a Wall Street? Il setup ci metterà lo zampino?

La seduta di contrattazione del 29 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.852,66

Nasdaq C.

13.937,35

S&P500

4.497,64.

Oggi scadrà un setup mensile e da come si uscirà da questo si potrebbero dispiegare effetti per diverse settimane.

Domani con la fine del mese capiremo lo sceenario più probabile per i prossimi mesi. Si salirà fino al 30 novembre/prima decade di dicembre? Oppure partirà da subito un sell off?

Attenderemo ribassi di alcuni mesi se le chiusure di agosto saranno inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Nuove vendite con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.093

Nasdaq C.

13.462

S&P500

4.375.

Le medie a 200/400 e 600 settate sui vari time frame divergono ulteriormente in positivo.

