Il 10 giugno al prezzo di 4,44 il nostro Ufficio Studi con il giudizio Strong Buy Long term e target a 10 euro per azione ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo Almawave.

Nelle ultime settimane sui diversi mercati azionari internazionali si sono avvicendate giornate di forti ribassi. Negli ultimi giorni però il peggio sembra essere passato e da domani in poi si proiettano ulteriori rialzi. Questo, fino a prova contraria e se non si formerà una nuova inversione ribassista nei prossimi giorni/settimane.

Si sono quindi create diverse opportunità fra i titoli sottovalutati che seguiamo sulle nostre pagine e interessanti occasioni di ingresso da “cogliere al volo”.

Dopo il ritracciamento delle ultime settimane riparte al rialzo il titolo Almawave fortemente sottovalutato e in trend rialzista?

La società con sede a Roma che attualmente capitalizza in Borsa 129,1 milioni di euro, offre servizi di intelligenza artificiale (AI), elaborazione del linguaggio naturale e big data in Italia.

Il titolo (MIL:AIW) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 luglio al prezzo di 4,77 in ribasso dell’1,24%, Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,17 ed il massimo a 5,18. Siamo quindi ad un punto decisivo: si riparte al rialzo oppure il rimbalzo degli ultimi giorni porterà a nuove vendite?

Riparte al rialzo il titolo Almawave fortemente sottovalutato e in trend rialzista?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) esprimono un fair value in area 6 euro per azione. Il nostro ufficio Studi invece, calcola un fair value in area 10 euro per azione.

La strategia di investimento

Nell’ultimo mese la salita del titolo è stata interessante ma ora sembrano essere in corso dei pattern che potrebbero portare a nuova direzionalità.

Confermiamo quindi quanto scritto nel precedente report di giugno e che il minimo pluriennale probabilmente si è già formato.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,41, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 5,20/5,60. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 4,74.

Si procederà per step