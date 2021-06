Mercati azionari in fibrillazione ed iniziano la giornata andando in rosso ma non crediamo che oggi inizierà un ribasso, anzi. Continua a preoccupare l’inflazione e le possibili dinamiche dei prossimi mesi. Come al solito, ci teniamo a rimarcare che questo è solo rumore di fondo e inciderà poco sulla tendenza primaria dei grafici. Al momento, quello che conta di medio e lungo termine, è la crescita economica in corso e il premio per il rischio, che è ancora a favore di ulteriori rialzi degli indici azionari internazionali. Frattanto, il nostro Ufficio Studi continua a studiare società interessanti quotate sui vari mercati e da inserire nella nostra Lista delle raccomandazioni.

Da inizio anno, diverse società che fanno parte di questa Lista, come da analisi pubblicate quotidianamente su queste pagine hanno visto anche raddoppiare il loro valore.

Oggi andiamo a studiare Almawave SpA, società fondata nel 2008 con sede a Roma che attualmente capitalizza in Borsa 120,1 milioni di euro. Offre servizi di intelligenza artificiale (AI), elaborazione del linguaggio naturale e big data in Italia.

Questo è il momento migliore di puntare forte sul titolo Almawave sottovalutato del 125% oppure meglio attendere?

Il titolo (MIL:AIW) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 giugno al prezzo di 4,44 in ribasso dell’1%, Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,17 ed il massimo a 4,98. Il collocamento in Borsa è avvenuto giorno 11 marzo 2021 al prezzo di 4,25 euro per azione.

Analisi sommaria di bilancio

Non leggiamo raccomandazioni di altri analisti che coprono il titolo. Il nostro ufficio Studi, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, stima un fair value in area 10 euro per azione, con un’interessante sottovalutazione dei prezzi correnti.

La strategia di investimento

I presupposti che vengono dall’analisi fondamentale sembrano buoni ma questo è il momento migliore di puntare forte sul titolo Almawave sottovalutato del 125% oppure meglio attendere?

La tendenza dei grafici settimanale e mensile sembra giunta ad un punto tale da far pensare che sia stato formato un minimo da cui ripartire di lungo termine.

Il nostro consiglio è Strong Buy Long term con stop loss a 4,22 ed obiettivo primo a 5,50 da raggiungere in 3/6 mesi. Supporto di breve termine a 4,35. Si raccomanda un approccio da investitore da cassetto e non da trader.

Si procederà per step