Rimedi per sbrinare velocemente e senza fatica il freezer ghiacciato

Come tutti gli elettrodomestici di casa anche il freezer ha bisogno di una periodica manutenzione. Infatti a forza di aprire e chiudere lo sportello, i cambi di temperatura fanno in modo che sulle pareti del freezer si formi la fastidiosa brina. Questo strato di ghiaccio intacca le pareti dell’elettrodomestico causando non pochi disagi, sia in termini di spazio che di consumi. Se non rimosso adeguatamente il ghiaccio comincerà ad occupare buona parte dello spazio disponibile dedicato al cibo. Ma, ancora peggio, non tutti sanno che un freezer stracolmo di brina riduce di molto la sua efficienza portandolo a consumare di più e, paradossalmente, a freddare di meno.

Per questa ragione lo strato di brina andrebbe rimosso almeno un paio di volte l’anno. Se ci troviamo di fronte a questa necessità di seguito vedremo i rimedi per sbrinare velocemente il freezer e come prevenire la formazione del ghiaccio.

Consigli pratici

Per sbrinare il freezer è assolutamente sconsigliabile utilizzare coltelli o oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio. Il rischio è quello di compromettere l’integrità del freezer, danneggiarne i componenti o magari bucare qualche serpentina. Per questa ragione se ci trovassimo di fronte a un freezer molto ghiacciato dovremo agire così. Spengiamo l’elettrodomestico e stacchiamolo dalla corrente per poi rimuovere gli alimenti e i ripiani che sono al suo interno. Successivamente metteremo sul fuoco una pentola d’acqua fin quando non arriveranno ad ebollizione.

Una volta fatto questo disponiamola nel freezer poggiandola su un panno in modo da non causare danni. Ora non resta che chiudere lo sportello ed attendere 15-20 minuti. Così facendo daremo modo al calore di intaccare il ghiaccio per poi rimuoverlo con semplicità. Ricordiamo di posizionare asciugamani e bacinelle sotto al freezer per raccogliere il ghiaccio sciolto.

Rimedi per sbrinare velocemente e senza fatica il freezer pieno di ghiaccio

In alternativa possiamo utilizzare degli strofinacci imbevuti di acqua bollente sempre da lasciare all’interno del freezer. Servendoci del calore scioglieremo velocemente il ghiaccio, ma possiamo rendere ancora più agevole l’operazione con un semplice accorgimento. Quando avremo sbrinato il freezer quello che dovremo fare sarà foderarne le pareti con un comune oggetto che dalle pulizie di casa ai piccioni in terrazzo può essere utile in tanti modi.

Infatti mettendo sulle pareti del freezer della carta stagnola daremo modo alla brina di posarsi su questa superficie che potremo rimuovere facilmente. Il ghiaccio dunque si attaccherà alla stagnola e non alle pareti del freezer, rendendo più agevole la sua rimozione.

