Ricordi le Minerva? Queste 3 monete da 100 lire coniate dal 1955 al 1989 possono valere più di 1000 euro

Alzi la mano chi non ha un mucchietto di vecchie monete parcheggiate in un cassetto. Le Lire sono un bel ricordo ma possono diventare anche un investimento. Alcune Minerva, in particolare, sono molto ricercate e valgono anche fino a più di 1000 euro.

L’avvento dell’euro, definitivo nel 2002, ha decretato la fine delle Lire che, ormai fuori corso, sono diventate esclusivamente oggetti da collezione. La bella notizia, però, è che ci sono molti appassionati in cerca delle monete e alcuni pezzi possono valere un bel gruzzoletto.

Quanto valgono le 100 Lire Minerva?

Tra le numerose monete in Lire collezionabili e quindi di valore, le Minerva occupano un posto di pregio. Sono davvero diversi i pezzi che possono essere venduti, e naturalmente tra questi vi sono anche delle chicche rare che valgono anche più di 1000 euro. Quando si parla di vendita di monete, ovviamente, si prende in considerazione quelle tenute benissimo, se non fior di conio. Una moneta usurata, graffiata e sporca difficilmente troverà un collezionista disposto a comprarla. Di contro, se c’è un errore di conio evidente e/o raro, il valore della moneta può anche triplicare. Ecco le Minerva più ricercate e di valore:

100 Lire Minerva del 1955 – questo tipo di esemplare attualmente vale dagli 800 ai 1.300 euro , naturalmente se ben conservate;

– questo tipo di esemplare attualmente vale , naturalmente se ben conservate; quelle del 1956 , visto che sono ancora in circolazione numerosi pezzi, si aggirano attorno ai 100 euro ;

, visto che sono ancora in circolazione numerosi pezzi, si aggirano ; le 100 Lire Minerva del 1957 sono quotate intorno ai 250 euro , poiché al contrario di quelle dell’anno precedente vennero coniate in minor numero;

sono quotate intorno ai , poiché al contrario di quelle dell’anno precedente vennero coniate in minor numero; quelle del 1958 , anch’esse coniate a tiratura molto limitata, possono valere anche fino a 700 euro ;

, anch’esse coniate a tiratura molto limitata, possono valere anche fino a ; le Minerva coniate negli anni 1959, ’60 e ’61 arrivano a quotazioni anche superiori ai 5-600 euro , se fior di conio;

arrivano a quotazioni anche superiori ai , se fior di conio; niente male anche il valore, infine, di quelle del 1962 e ’63, che se ben conservate possono far guadagnare intorno ai 250 euro.

Vale la pena dunque cercare a più riprese nei cassetti o nei vecchi portamonete dei nonni, perché innanzitutto conoscendo le Lire si scopre anche una storia che è recente ma sembra lontana mille anni, e poi perché si può avere la fortuna d scovare un pezzo raro, un esemplare fior di conio o una moneta di valore, in grado di far guadagnare un extra.