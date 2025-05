Quanto guadagna chi vince gli Internazionali d’Italia? Più dello scorso anno: la cifra del Montepremi Atp Roma 2025

Finalmente l’attesa è finita e si sono accesi i riflettori sugli Internazionali d’Italia, il principale torneo tennistico del nostro Paese, che fa parte del circuito ATP Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000. Gli atleti più in gamba del mondo si sfideranno sui campi rossi del Foro Italico e, fino alle finali del 17 e del 18 maggio, sono previsti circa 400 mila tifosi.

Gli occhi dei presenti saranno tutti puntati sul numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner, che torna a competere dopo la squalifica di tre mesi e, nonostante la lunga assenza, resta il più quotato per la vittoria finale. Ma il tifo si preannuncia scatenato anche per gli altri tennisti italiani, come Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luca Nardi, Francesco Passaro. Grande attesa anche per le performance di Jasmine Paolini.

Sicuramente daranno filo da torcere gli altri grandi campioni, come Zverev e Alcaraz, che cercheranno il riscatto. Ma vincere gli Internazionali d’Italia non assicura soltanto prestigio a livello sportivo e punti importanti nella classifica mondiale, perché garantisce un cospicuo montepremi. Quest’anno, inoltre, la cifra destinata ai vittoriosi sarà più ricca rispetto a quella delle edizioni precedenti. Ma quanto guadagnano gli atleti che si aggiudicano una medaglia nei tornei singolo e doppio nell’APT e WTA Roma 2025?

Tutte le cifre destinate ai partecipanti e ai vincitori degli Internazionali BNL d’Italia

In particolare, per chi supera il primo turno, è previsto un premio di 20.820 euro, mentre chi vince il secondo turno si aggiudica 30.895 euro. La somma è decisamente più consistente per il completamento del terzo turno, che vale 52.925 euro. La vittoria agli ottavi di finale garantisce ben 90.445 euro, mentre i quarti di finale assicurano 165.670 euro.

Chi arriva in semifinale ottiene ben 291.040 euro e al finalista sconfitto vanno 523.870 euro. L’importo per il tennista vincitore, invece, ammonterà a quasi 1 milione di euro, precisamente a 985.030 euro.

Per quanto riguarda i premi del torneo di doppio dell’ATP Roma 2025, a ciascuna coppia sono assicurate le seguenti vincite:

Primo turno: 16.690 euro;

Secondo turno: 30.540 euro;

Quarti: 56.950 euro;

Semifinale: 113.880 euro;

Finalisti perdenti: 212.060 euro;

Vincitori: 400.560 euro.

I montepremi del torneo femminile singoli, infine, sono i seguenti: