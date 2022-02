Un fenomeno che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni è quello delle truffe online. Sono ormai tantissime infatti le persone che ogni giorno sono vittime di questi raggiri orchestrati tramite i cosiddetti attacchi di phishing.

Questa è una tecnica molto sfruttata dagli hacker informatici che si basa su un’attività di ingegneria sociale. In poche parole, facendo leva su urgenza, paura e curiosità, i truffatori tentano di manipolare le persone, sottraendo loro dei dati sensibili. Questi possono essere ad esempio quelli personali, oppure quelli bancari, con i quali riescono ad escogitare altre truffe o rubare denaro.

Secondo alcune analisi, i tentativi di phishing sono aumentati in tutto il Mondo del 25% rispetto al 2020. Questo dato è veramente allarmante e bisogna prestare sempre più attenzione a questi fenomeni.

Attenzione a questo SMS di Poste Italiane perché potrebbe trattarsi dell’ennesima truffa che prosciuga il conto corrente

Molte persone negli ultimi giorni stanno ricevendo, sui loro dispositivi, diversi messaggi altamente sospetti e pericolosi. Questa volta, a pagarne le conseguenze, è di nuovo Poste Italiane che, purtroppo, è una delle aziende più colpite da queste truffe.

I messaggi in questione recitano: “Attento alle frodi: è stato rilevato un tentativo di frode sul tuo conto. Blocchi subito il suo conto tramite il link seguente”.

Ovviamente, qui il tentativo di frode è proprio il messaggio in sé. Infatti, cliccando sul link non si accede sul sito di Poste Italiane, ma su un sito “clone” nel quale vengono richiesti alcuni dati.

Se dovessimo per caso cliccare sul link non dovrebbe succede nulla. L’importante è non inserire mai i propri dati sensibili, come più volte ribadito anche sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Cosa fare in questi casi?

Quindi, prestiamo molta attenzione a questo SMS perché potrebbe intaccare anche il conto corrente. È importante ricordare che Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. non chiederanno mai credenziali di accesso e codici di sicurezza tramite SMS, email o chiamate.

Quindi, se qualcuno, spacciandosi per un operatore, dovesse richiedere PIN, password, codici OTP, codice di verifica CVV2 o CVC2, bisogna sempre diffidare.

È molto importante non rispondere mai a questo tipo di comunicazioni ed evitare di scaricare allegati o di cliccare su link esterni.

In caso di email sospette, potrebbe essere utile inoltrarle all’indirizzo antiphishing[@]posteitaliane.it.

Per quanto riguarda i tentativi di truffa ricevuti via SMS, invece, si può segnalare l’accaduto chiamando il servizio clienti di Poste Italiane.

