Lo Staff di ProiezionidiBorsa è sempre molto attento al tema del riciclo per salvaguardare ambiente e portafoglio. In più occasioni, infatti, ha fornito consigli per ridurre lo spreco ma anche limitare l’impatto dei rifiuti, sempre più pesante per l’ecosistema. Il riciclo permette di utilizzare creatività ed ingegno per dare nuova vita agli oggetti, un’arte che le nostre nonne hanno appreso molto bene. Oggi scopriremo che è possibile anche riciclare le vecchie lastre delle radiografie trasformandole in oggetti di design e dall’incredibile originalità. Ma prima di iniziare, ecco qualche idea per non buttare le lattine di birra e decorare la casa a costo zero.

Come riciclare le vecchie lastre delle radiografie trasformandole in oggetti di design

Molte persone conservano in casa vecchie lastre radiografiche, magari del femore della nonna o della colonna vertebrale del gatto. Insomma, anche una lastra può costituire un ricordo importante di un momento della vita, di una persona, di qualcuno che amiamo. Separarsene potrebbe non essere facile e quindi riciclare le vecchie lastre delle radiografie trasformandole in oggetti di design sarebbe la soluzione giusta. Una lastra, infatti, può trasformarsi in orecchini inimitabili. Basterà ritagliare la lastra per ottenere piccoli dischi o triangoli. e procurarsi dei ganci per orecchini fai da te. Nel caso in cui li si volesse abbinare ad una particolare borsa o ad un rossetto sarà sufficiente colorarli con della vernice spray.

Un quaderno ad anelli molto particolare

Vediamo ora come prendere appunti o trascrivere ricordi ed emozioni su un taccuino dalla copertina originale grazie ad una vecchia radiografia. Qualora infatti, volessimo sostituire la copertina di un vecchio raccoglitore A5, basterà conservarne gli anelli. Serviranno solamente dei fermacampioni e un elastico tondo. Il procedimento è semplice e veloce, infatti basterà fare tre buchi nel centro della lastra posta in orizzontale.

Uno in alto, uno al centro ed uno in basso ed in quello centrale si farà passare l’elastico fissandolo poi con un nodo. Questo servirà per tenere ben chiuso il raccoglitore una volta pronto. Basterà, poi, allineare ai fori il meccanismo ad anelli del vecchio raccoglitore fermandolo con dei fermacampioni. Una volta aggiunti i fogli si otterrà un raccoglitore leggero e in grado stupire i nostri amici. Insomma, riciclare le vecchie lastre delle radiografie trasformandole in oggetti di design in modo semplice e veloce sarà divertente ed utile per noi e l’ambiente.