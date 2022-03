Uno dei traguardi più evidenti dell’era digitale è che ci ha portato tutte le comodità dentro casa, anche il cinema. Esistono ormai decine e decine di piattaforme di streaming digitale capaci di farci rivivere l’esperienza del grande schermo dal divano del salotto. Alla guida di questo nuovo mercato c’è sempre Netflix, leader dell’intrattenimento a pagamento.

Secondo recenti stime, sarebbero circa 4 milioni gli italiani ad avere un profilo Netflix, ma molti di più quelli che riescono a sfruttarne i servizi. Non solo perché Netflix permette, pagando una tariffa supplementare, di condividere l’account con più profili, ma anche per l’uso improprio della condivisione. Molti, infatti, utilizzano l’account di amici e familiari non conviventi, senza pagare. Ma sembra che Netflix stia prendendo provvedimenti.

Brutte notizie per chi sfrutta l’account Netflix di amici e parenti non conviventi perché sarà costretto a pagare

La politica di Netflix parla chiaro. La piattaforma on-demand consente di condividere legittimamente un account tra 2 o 4 profili. Per farlo basta scegliere una promozione Standard o Premium. La prima consente di condividere l’account con 2 profili al prezzo mensile di 12,99 euro. La seconda consente di condividere l’account tra 4 profili al prezzo di 17,99 euro. Dunque, se ci accordiamo con amici e familiari, possiamo aprire un unico account e dividere le spese. Inoltre, a seconda dei momenti, Netflix mette a disposizione anche un periodo di prova gratuita, che va dai 14 ai 30 giorni.

Ciò che Netflix non consente, invece, è una condivisione non ufficiale dell’account. Eppure, moltissime persone utilizzano un account intestato ad altri (la mamma, la sorella, il fidanzato) senza essere tra i profili abilitati. In questo modo, Netflix perde potenziali abbonati, che sfruttano senza diritto la piattaforma streaming. Ma sono in arrivo brutte notizie per chi sfrutta l’account Netflix senza pagare. L’azienda sta rintracciando questi utilizzatori e li sta escludendo dal servizio.

Se Netflix non ci fa accedere all’account, forse è perché ha scoperto che non paghiamo

Sempre più persone, accedendo come sempre a Netflix, vengono sorprese da un messaggio che appare sulla schermata. Il messaggio annuncia che se non viviamo con il titolare dell’account non possiamo accedere al servizio.

Dopodiché, si passerà a una verifica dell’account. Oltre alla password, Netflix richiederà l’inserimento di un codice OTP inviato per SMS al titolare dell’account. Se l’utilizzatore non sarà in grado di inserire il codice, sarà escluso dai servizi della piattaforma. In futuro, Netflix vorrà smascherare tutti gli utilizzatori impropri e bannarli dalla piattaforma.

