Quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al torneo di Vienna e quanto guadagnerebbe vincendo a Torino

Ha portato a casa un’altra vittoria per suggellare 3 mesi di grande intensità. Ha cominciato con il Master 1000 di Toronto, il suo primo torneo di questa categoria. Poi ha vinto a Pechino, torneo da 500 punti dove ha battuto per la prima volta il russo Medvedev, sconfitto nuovamente a Vienna 2 giorni fa.

È il numero 4 del Mondo, ha vinto già 10 titoli ATP e ha solo 22 anni. Non avevamo un campione simile nel tennis dall’epoca di Adriano Panatta, ma erano gli anni Settanta. Anche il campione romano vinse 10 titoli, ma in tutta la carriera. Jannik Sinner ha ottenuto questo traguardo all’inizio della sua avventura da professionista. E ora l’obiettivo è vincere il primo torneo del Grande Slam e arrivare al numero 1 della classifica mondiale. Sarebbe un record, nessun italiano è riuscito a farlo prima.

Intanto la settimana scorsa ha dominato il torneo di Vienna. Un altro del valore di 500 punti ATP che rinforzano la sua classifica allontanando gli inseguitori e avvicinando i primi 3 giocatori più forti del Mondo. Sono l’eterno Djokovic, il giovanissimo spagnolo Alcaraz e proprio Medveded battuto nelle ultime 2 occasioni in cui si sono incontrati. La vittoria a Vienna ha portato nel montepremi di Sinner altri 450.650 euro.

Gli sponsor aiutano

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner finora? Il suo montepremi totale ha superato 12 milioni di dollari, arrivando a 12,2 milioni. Ma ben 5,6 milioni li avrebbe guadagnati quest’anno, l’anno della svolta, l’anno della consacrazione. Nel tennis se vinci guadagni, se migliori sali in classifica e i primi turni sono abbordabili, e in questo modo si guadagna di più. Per Sinner quella fase è passata, lui ha imparato molto e ora è uno dei giocatori più difficili da incontrare. Quando arriverà la prima vittoria in un torneo del Grande Slam il suo montepremi aumenterà ancora più velocemente.

Dobbiamo inoltre ricordare che gli sponsor di solito triplicano il valore dei montepremi e, da predestinato qual è, Sinner ha firmato contratti con tutti i marchi più ambiti da chi vuole guadagnare. Quello principale è lo sponsor tecnico con cui Sinner ha firmato un contratto di 10 anni del valore di 100 milioni di dollari.

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner finora e quanto potrebbe portare a casa dopo Torino

Manca ancora poco e poi il circus del tennis si sposterà a Torino. In Piemonte si giocano infatti le Nitto ATP Finals. Attualmente nel tennis esistono 2 classifiche, una è quella generale che scala ogni anno i punteggi dei tornei giocati 12 mesi prima per stabilire la nuova graduatoria. Poi esiste una seconda classifica denominata ATP Race che tiene conto dei tornei dell’anno in corso e questa è quella adoperata per stabilire gli 8 migliori giocatori dell’anno. Questi partecipano alle Finals sfidandosi tra di loro per stabilire chi è il campione dei campioni. Fino a pochi anni fa si chiamava Master e si celebrava il maestro tra i campioni.

Le Nitto ATP Finals sono molto ricche. Otre a dare ben 1500 punti a chi vince il torneo da imbattuto, assicura un montepremi di 4.740.300 a chi vince senza perdere una partita. Le Finals hanno il montepremi più alto rispetto a tutti gli altri tornei. E in particolare l’edizione di quest’anno registrerà un record, cioè quello del montepremi più alto garantito da un torneo ATP finora. Sinner si è già classificato per Torino, il suo posto numero 4 non è in discussione dopo le ultime vittorie. L’obiettivo ora è quello di diventare un campionissimo.