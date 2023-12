Erano oltre cinque anni che sul grafico del petrolio non si registravano sette settimane consecutive al ribasso. Ma questo ribasso record per il petrolio dove potrebbe portare le quotazioni? Prima di scoprirlo una breve discussione su quelle che sono state le ragioni del profondo ribasso e del ribasso registrato al termine dell’ultima seduta della settimana.

Ad alimentare la flessione del mercato, sono stati i dati doganali cinesi hanno mostrato che le importazioni di greggio a novembre sono diminuite del 9% rispetto all’anno precedente. A causare questa flessione sono stati gli elevati livelli di scorte, i deboli indicatori economici e il rallentamento degli ordini da parte delle raffinerie indipendenti hanno indebolito la domanda.

Tuttavia, la seduta di venerdì ha visto un interessante rialzo. Ad alimentarlo sono stati i dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti che hanno mostrato una crescita dei posti di lavoro più forte del previsto, segno di una solidità del mercato del lavoro che dovrebbe sostenere la domanda di carburante nel principale mercato petrolifero.

Per capire la futura direzione del petrolio, quindi, potrebbero essere decisive le prossime sedute.

Ribasso record per il petrolio che potrebbe anche andare a toccare i minimi annuali in area 60 $: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 8 dicembre a quota 71,23 $, in rialzo del 2,73% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 3,83% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma sembra avere trovato un valido supporto in area 68,67 $. Da cosa accadrà in prossimità di questo livello potrebbe dipendere il futuro del petrolio. Da notare che una chiusura sotto questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso i minimi annuali in area 60 $.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha confermato la rottura di area 75 $. A questo punto il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Solo l’immediato recupero di area 75$ e una chiusura settimanale superiore a 82,71 $ potrebbero spingere nuovamente le quotazioni al rialzo.

