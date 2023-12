2 titoli di Stato, un BOT e un BTP, per massimizzare i guadagni in 6 mesi

Come massimizzare i guadagni in sei mesi-Foto da pixabay.com

Se hai dei soldi da investire per 6 mesi e vuoi comprare dei titoli di Stato, ecco quali sono i migliori tra BOT e BTP e quanto potresti guadagnare.

Hai dei soldi da investire per sei mesi e non vuoi lasciarli in banca a prendere la polvere? Magari sono soldi derivanti dalla vendita di una casa e che ti serviranno per comprare un appartamento tra qualche mese. Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare dei titoli di Stato, magari un BOT con scadenza 6 mesi. Ma una alternativa potrebbe essere quella di un BTP con vita residua di 6 mesi. Scopriamo le caratteristiche dei due investimenti e quanto si potrebbe guadagnare con questi investendo nel BOT scadenza marzo 2024 o nel BTP ZC scadenza marzo 2024.

2 titoli di Stato diversi ma con una stessa caratteristica

I BOT sono Buoni Ordinari del Tesoro, ovvero titoli di Stato a breve termine, che hanno una durata in emissione di 3, 6 o 12 mesi. Dopo l’emissione possono essere acquistati sul mercato secondario di Borsa italiana. I BOT sono titoli a sconto, il che significa che vengono emessi a un prezzo inferiore al valore nominale e rimborsati al valore nominale alla scadenza. Il guadagno dell’investitore è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale.

I BTP ZC sono Buoni del Tesoro Poliennali particolare perché Zero Coupon, ovvero senza cedola. I BTP ZC sono una specie di BOT ma con una durata maggiore, infatti sono anch’essi titoli a sconto. Con questi particolari BTP senza cedola, il guadagno dell’investitore è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso o di vendita. Dopo l’emissione possono essere acquistati sul mercato secondario di Borsa italiana.

Quanto si potrebbe guadagnare investendo adesso in questi due titoli di Stato

Per un investimento di breve periodo, magari di 6 mesi entrambi i titoli sono una valida soluzione. Entrambi hanno lo stesso rischio emittente, lo Stato italiano, ma hanno rendimenti differenti. Quanto rendono i due titoli di Stato? Immaginiamo di investire 40.000 euro nel BOT scadenza marzo 2024, Isin: IT0005537094 e nel BTP ZC scadenza marzo 2024, Isin: IT0004957947.

Al momento dell’analisi il BOT aveva un prezzo di 99,01 centesimi. Investendo 40.000 euro il guadagno al netto della imposizione fiscale a scadenza sarebbe di 346,00 euro. Il BTP al momento dell’analisi aveva un prezzo di 99,09 centesimi. Investendo 40.000 euro il guadagno al netto della imposizione fiscale a scadenza sarebbe di 318,00 euro

Come si può vedere, il guadagno netto semestrale è maggiore con il BOT che con il BTP, d’altronde lo si intuisce anche dal prezzo, maggiore per il BTP che per il BOT. L’investimento in un conto deposito potrebbe essere una alternativa a questi 2 titoli di Stato.