I tassi di interesse sono stati ripetuamente alzati dalla Banche centrali e questo ha portao a un rientro dell’inflazione, che aveva raggiunto i picchi che non si vedevano da oltre un decennio. Il suo livello è ancora lontano dal 2% agognato ma si sembrano essere buoni presupposti per assistere a un ulteriore ridimensionamento. Al momento si ritiene poco probabile che la BCE possa alzare ulteriormente i tassi, e lo scenario proiettao è quello di un soft landing (crescita economica moderata). Alcuni addetti ai lavori invece, proiettano una recessione economica alle porte e un taglio, se non di più, dei tassi di interessi nei prossimi 12 mesi. Quali effetti potrebbe avere questo scenario sul ciclo economico e sulle principali valute mondiali? Nel breve i nostri oscillatori stanno monitorando con attenzione un cambio valutario che da ora potrebbe tornare a salire.

Ciclo economico

Le debolezza o meno di una valuta ha degli effetti diretti sul ciclo economico, perchè potrebbe far aumentare le esportazioni e invogliare gli investitori esteri a comprare asset nazionali o a fare degli investimenti. Anni fa in Italia, più volte si “svalutava” la Lira per incentivare il PIL.

Un cambio valutario che da ora potrebbe tornare a salire

Dopo un tentativo di rimbalzo di un paio di settimane sembrerebbe che il cambio euro dollaro ora possa riprendere la strada del ribasso. Invece, stiamo osservando con attenzione la forza dell’euro nei confronti della sterlna inglese.

Il cambio ha chiuso la scorsa settimana a 0,8572 circa. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,8493 e il massimo a 0,8979.

Sia durante il mese di agosto di quest’anno che nella scorsa settimana i prezzi, come già accaduto proprio in quelle settimane, hanno toccato una trend line che potrebbe da ora far risalire nuovamente le quotazioni.

Il supporto da mantenere al rialzo è in area 0,8553. La tenuta di questo potrebbe riportare le quotazioni verso l’area di 0,865/0,878. Quale sarebbe un segnale di forza? Una chiusura della seduta del 15 dicembre superiore a 0,8589. Al momento è ancora prematuto per parlare di una duratura inversione rialzista ma vedremo cosa accadrà già dai prossimi giorni.

