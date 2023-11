In una settimana positiva per il Ftse Mib, tra le 75 azioni con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e controvalore scambiato giornaliero superiore a 1 milione di euro solo 8 hanno chiuso in territorio negativo. Tra queste si è particolarmente distinto, nell’accezione negativa del termine, il titolo Marie Tecnimont. Ribasso in arrivo per le peggiori azioni della settimana? Settimana prossima potrebbe dirci qualcosa in più.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli otto analisti che coprono Maire Tecnimont hanno una visione molto positiva sul titolo. La raccomandazione peggiore, infatti, è compra. Il rating medio, calcolato considerando solo le indicazioni arrivate negli ultimi tre mesi, è compra adesso.

L’ottimismo sul titolo è confermato dal prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. È interessante notare che anche nello scenario più pessimistico la sottovalutazione è pari a circa il 18%.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Sotto questo punto di vista le indicazioni che arrivano dal titolo sono abbastanza contraddittorie. Se, da un lato, il rapporto prezzo su utili esprime una certa sopravvalutazione, dall’altro il rapporto tra prezzo e fatturato è tra i più bassi di Piazza Affari ed esprime un’importante sottovalutazione.

Ribasso in arrivo per le peggiori azioni della settimana? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 4,472 €, in rialzo dello 0,58% rispetto alla chiusura precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma da ormai 6 settimane le quotazioni non riescono a compiere lo scatto decisivo, sia esso al rialzo o al ribasso.

Fino a quando il supporto in area 4,408 € reggerà le quotazioni avranno sempre come obiettivo area 5 €. Alla rottura del supporto, invece, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

