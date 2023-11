Lavoro extra per Cupido, a dicembre, perché farà innamorare questi 3 segni. C’è, però, chi va verso una inevitabile rottura

Lavoro extra per Cupido a dicembre-Foto da pixabay.com

Agli oroscopi affidiamo le nostre speranze, anche quelle legate all’amore. Speriamo che gli astri ci diano buone notizie, soprattutto se siamo single o in crisi di coppia. Ecco, allora, che, a dicembre, si prospettano novità per 3 segni, anche se c’è chi vedrà terminare la propria relazione.

Un collega, da tempo, sta facendo la corte ad un Ariete. Che non sa come comportarsi, perché amore e affari non sono mai un binomio vincente. In più, lui è sposato.

Il Toro dovrebbe smetterla con questi attacchi di gelosia. Continuare a spiare il partner non è una cosa da farsi. Sono, il più delle volte, nostre paranoie che finiscono, però, per stancare l’altra persona.

Lavoro extra per Cupido, a dicembre, perché farà innamorare dei single dei Gemelli. Tutto nascerà da una serata tra amici, dove incontreremo chi ci farà battere il cuore. Certo, ci vorrà anche un po’ di sfacciataggine per far capire il nostro interesse.

Ecco il destino amoroso di ogniuno, per l’arrivo di dicembre. Chi gioisce e chi piange?

Per il Cancro, il mese non sarà da incorniciare. Qualche litigio in famiglia e con gli amici, ci metterà di cattivo umore. E con il partner le cose non vanno certo meglio. Dai, è quasi Natale e siamo tutti più buoni.

Cupido ha deciso di colpire il cuore del Leone che troverà una persona degna della nostra nota. Siamo, infatti, esigenti, ma questo potrebbe essere il partner ideale. Solo che essendo timido dovrete essere voi a fare la prima mossa, ma senza esagerare.

Chi si accontenta gode, ma non la Vergine che preferisce evitare le avventure occasionali. Certo, dopo la separazione è una sorta di rivincita, ma alla lunga, stiamo cercando qualcuno di duraturo, che ci guardi anche negli occhi.

Povera Bilancia che non vedrà l’ora di lasciarsi il 2023 alle spalle. Anche l’ultimo mese dell’anno non porta buone notizie e, se siamo in crisi di coppia, c’è il rischio di una rottura dopo Natale.

Lo Scorpione è sempre in cerca di nuove avventure, perché è più forte di lui. E dicembre, di solito, è mese di conquista. Non a caso è tra i segni più cattivi dell’oroscopo. Attenzione, però, che a fare troppe corna poi si rischia di essere ripagati e con gli interessi.

Lavoro extra per Cupido, a dicembre, perché farà innamorare anche questo segno

Strano, per il Sagittario, ricevere un whatsapp da un vecchio amore del passato. Che ha tenuto il nostro numero e improvvisamente, prima di Natale, ci scrive per prendere un caffè. Punta ad altro?

Dicembre nel caos per il Capricorno. Troppi impegni ci porteranno a trascurare ben più di una persona e non a curarci di noi stessi. Come pensiamo di poter trovare l’amore con questa confusione?

Novità in vista per l’Acquario. Cupido ha deciso di dedicarsi a noi e quella cena per single potrebbe risultare “galeotta”. Sfoggiamo tutte le nostre armi migliori, perché l’oroscopo è dalla nostra parte.

I Pesci sono troppo severi con se stessi. Non si sentono mai all’altezza dell’altro che ne approfitta, perché è una debolezza. Il che ci creerà molti mal di testa e di stomaco. Non il massimo per le feste natalizie.