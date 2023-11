Collant mania: quanto costano quelli di tendenza Calzedonia, Golden Lady e Tezenis per l’autunno e l’inverno 

Quando si avvicina l’estate ci prendiamo maggiormente cura della bellezza delle gambe. Con il caldo, infatti, esponiamo molte parti del nostro corpo al sole e indossiamo scarpe aperte senza calze. Con l’arrivo invece dell’autunno torniamo a coprirci. Vediamo qualche collant di tendenza da indossare sotto gonne e pantaloni e quanto potremmo spendere.

In molte Regioni del sud dell’Italia ancora ci sono temperature miti e ci si veste in modo leggero. Alcune donne indossano scarpe aperte o slingback, altre, più freddolose o al nord, hanno tirato fuori dai cassetti le calze.

Coprire le gambe può essere un vezzo ma anche una questione di benessere. Con l’arrivo del freddo cerchiamo infatti di mantenerci caldi, sia in casa che fuori. Oltre quindi a maglioncini, mantelle, cappotti o piumini, indossiamo volentieri pantaloni e scarpe chiuse.

Novembre è il mese giusto per fare una selezione di calzettoni o collant. Se ne abbiamo di bucati possiamo utilizzarli in vari modi. Per esempio, riempiamoli di gommapiuma o ritagli di stoffa per creare i paraspifferi. Usiamoli anche per avvolgere scopettoni, rimuoveremo la polvere più facilmente.

Se abbiamo il desiderio di comprare qualcosa di nuovo e amiamo calze di vario tipo, diamo un’occhiata a ciò che propongono alcuni marchi per l’autunno-inverno.

Collant mania: quanto costano quelli di tendenza Calzedonia, Golden Lady o altri

Sul sito di Calzedonia ci sono tanti bei leggins tra cui scegliere. Potrebbero essere una via di mezzo tra le calze lunghe e i pantaloni aderenti. In aggiunta alcuni possono tener caldo. Ad esempio, dei leggins effetto pelle termici, disponibili in vari colori, costerebbero circa 40 euro.

Se siamo alla ricerca invece dei classici collant, ma con un tocco glamour, Calzedonia propone tra gli altri quelli in tulle con rombi glitter. Il prezzo è di 12,95 euro. Un paio con i rombi oro costerebbe circa 16 euro. Nel sito c’è la possibilità di ottenere sconti in base alla quantità di articoli acquistati.

Alcune donne vorrebbero coniugare estetica a funzionalità. Ci sarebbero quindi calze a compressione graduata da indossare piacevolmente sotto vestiti o gonne. Golden Lady propone le autoreggenti con maglia a rete e balza siliconata. Eleganti e utili, disponibili in due colori, costano sul sito 10,90 euro. Il prezzo dei collant a compressione differenziata sarebbe di 12,90 euro.

Altri articoli interessanti

Per chi cerca di dare una forma più armoniosa alla figura, ci sarebbero pure collant con culotte leggermente contenitiva. Da Golden Lady costano 6,40 euro.

Su Tezenis troviamo altri modelli interessanti. Per esempio, se vogliamo brillare per le prossime feste ecco i collant con gli strass. Costano 13 euro. Se invece cerchiamo qualcosa di confortevole per l’autunno potremmo provare i collant in cotone. Alcuni costano circa 8 euro. Poi ce ne sono con stampe di vario tipo anche a 10 euro.

Collant mania: quanto costano quelli di tendenza Calzedonia, Golden Lady oppure Tezenis si può quindi scoprire facilmente nei rispettivi siti o nei negozi. Avremo proprio l’imbarazzo della scelta.

(n.d.r. Trattasi di articolo di informazione gratuita. La Testata non ha alcun rapporto con le aziende citate.)