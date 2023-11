Uno dei migliori titoli azionari da inizio anno è stato Leonardo che ha confermato le attese con una trimestrale strepitosa. Come spesso accade, però, alla buone notizie societarie fanno seguito brutte notizie in Borsa. Possiamo a questo punto dire che c’è un ribasso in arrivo per le azioni Leonardo? Certo dopo un rialzo di oltre l’80% da inizio anno un ritracciamento potrebbe essere molto probabile. Cerchiamo, quindi, di capire dove potrebbe approdare nel caso si dovesse concretizzare.

I punti di forza e di debolezza

Le azioni Leonardo sono molto sottovalutate se valutate attraverso i multipli di mercato. Al momento, infatti, il rapporto prezzo su utili (PE) è inferiore a 10x, la soglia spartiacque tra rialzo e ribasso. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0.72 per l’esercizio in corso, la società appare anche attraverso questo indicatore sottovalutato.

È interessante notare che anche in termini del valore contabile per azione, il valore monetario rimanente per gli azionisti comuni dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti, la valutazione del titolo non appare sopravvalutata.

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Tuttavia, anche se negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo, al momento il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco superiore al 6%.

Ribasso in arrivo per le azioni Leonardo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 14 novembre in ribasso del 2,93% rispetto alla seduta precedente a 14,395 €.

La tendenza in corso è ribassista, ma lo snodo cruciale per il titolo passa per area 14,085 €. Una chiusura sotto questo livello, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista, mentre la sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

