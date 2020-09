Un’importante mostra d’arte a Londra, da guardare seduti da casa. Per chi non la possibilità di recarsi a Londra, può comunque vedere la bellissima mostra su Paul Klee, seduto su una comoda poltrona.

Prodigi della rete

Basta un po’ la voglia di perdersi nel tempo artistico e una connessione internet a casa o sullo smartphone. Diverse sono le mostre che si possono raggiungere on-line in questo periodo di coronavirus. Fra le tante ricordiamo la grande esposizione su Raffaello alle Scuderie del Quirinale, disponibile anche sul computer. Diverse poi sono anche le app per smartphone disponibili per gli amanti dell’arte.

Un’importante mostra d’arte a Londra da guardare seduti da casa. Paul Klee l’artista tedesco

Paul Klee è uno dei pittori più interessanti d’inizio Novecento. Da giovane si dedica alla pittura come alla musica, per partire poi come militare nella Grande Guerra. Al ritorno continuerà questa sua passione affermandosi anche come professore alla celebre scuola tedesca del Bauhaus. Qui sviluppa la sua teoria artistica scrivendo: “Per l’artista la comunicazione con la natura resta la più essenziale delle condizioni. L’artista è umano. E’ egli stesso natura, parte della natura all’interno dello spazio naturale”.

La mostra londinese “Late Klee”

Spaziando per soggetto e stile, le opere testimoniano tutta l’irrequieta spinta di Klee a sperimentare con i materiali e le tecniche più varie ed originali. Sono proprio queste opere che influenzeranno gli artisti emergenti.

Le opere in mostra evidenziano come Paul Klee abbia cambiato il modo di vedere artistico durante l’ultimo periodo della sua vita. C’è un gioco di linee evidenti in una serie di lavori grafici, spesso altamente personali. La sua abilità nel colore emerge attraverso composizioni completamente astratte. La capacità di Klee di mettere in relazione il suo soggetto e il suo stile visivo è impareggiabile.

La mostra sul tardo Klee si può raggiungere attraverso questo sito.