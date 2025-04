Revolut da record: più di 1 milione di nuovi clienti, utile superiore a 1 miliardo e nuovi servizi nel 2025

Revolut ha collezionato risultati più che soddisfacenti nel 2024, con l’utile netto che ha registrato 1,1 miliardi di sterline, per la prima volta nella storia della fintech. Positivi anche i ricavi, che sono cresciuti del 72% e hanno superato i 3,1 miliardi di sterline.

Lo scorso anno, inoltre, Revolut ha conquistato 1,2 milioni di nuovi clienti solo in Italia e, entro la fine del 2025, ha intenzione di raggiungerne 4 milioni, investendo in nuovi servizi innovativi, come un piano per l’IBAN per le aziende, conto deposito e carte di credito. A livello mondiale, invece, vanta 52,5 milioni di utenti.

Come ha sottolineato il CEO Nik Storonsky: “Il 2024 è stato un anno fondamentale per Revolut. Non solo abbiamo accelerato la crescita dei clienti, accogliendo quasi 15 milioni di nuovi utenti a livello globale, ma, cosa fondamentale, abbiamo anche visto un maggiore coinvolgimento dei clienti grazie all’adozione di una gamma più ampia dei nostri servizi, sia nella nostra offerta retail che in Revolut Business. Questa potente combinazione ha alimentato direttamente la nostra crescita record e il nostro modello operativo basato sulla tecnologia l’ha tradotta in una redditività record. Ma siano solo all’inizio“.

Revolut punta sull’Italia per affermare la leadership? 3 nuovi servizi per conquistare i clienti

Tra i fattori determinanti per il successo di Revolut, c’è il boom dell’uso quotidiano dei servizi, con le transazioni fisiche (ossia quelle tramite carta presso i punti vendita) che sono aumentate di ben il 94%, mentre le transazioni virtuali del 36%. Circa il 72% delle operazioni vengono effettuate in Italia.

Grazie alla crescita del 74% degli utenti, proprio il nostro Paese dimostra di essere una “miniera d’oro” per Revolut. In ascesa di circa l’80% anche i saldi medi sui conti dei clienti; si tratta di un elemento essenziale se si pensa all’azienda come una concorrente dei tradizionali istituti di credito.

Un altro aspetto da evidenziare è l’impennata del 219% dei conti cointestati e il rinnovato interesse per le operazioni di trading e di gestione del patrimonio. Tra gli principali obiettivi raggiunti nel 2024, ne spiccano tre: i prestiti personali, l’IBAN italiano e i terminali POS. I primi si avvalgono di un iter di richiesta interamente digitale, di un tasso personalizzato e di condizioni chiare, senza spese extra.

Grazie all’IBAN IT (attivo da dicembre), invece, sono stati migliorati i pagamenti e l’accettazione del sistema da parte delle aziende e dei punti vendita italiani. Sempre più persone, infatti, usano Revolut per fare la spesa o far fronte alle necessità quotidiane. In Italia, infine, sono stati approvati i nuovi terminali POS Revolut, ideati per garantire un’esperienza fluida e affidabile alla clientela business.

Revolut verso la quotazione in Borsa

La pubblicazione dei dati finanziari arriva in un momento cruciale per il futuro di Revolut, che sta pianificando una serie di interventi per diventare una banca vera e propria nel Regno Unito e costruire le infrastrutture necessarie per l’espletamento delle proprie attività. Francesca Carlesi, CEO di Revolut Uk, ha dichiarato che questa fase di transione è essenziale per la crescita e per il processo di quotazione in Borsa. I risultati superlativi, infatti, sono solo il punto di partenza per progetti più ambiziosi, diretti a rivoluzionare l’accesso finanziario, con servizi all’avanguardia, immediati ed efficienti.