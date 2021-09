La tecnologia avanza e noi siamo ben contenti di seguirla, soprattutto quando ci semplifica la vita. È il caso delle SIM del telefono che ci accompagnano da quando il cellulare è apparso sulla scena. Ebbene ora restituiamo tutti le SIM del nostro cellulare perché le nuove sono invisibili e fantastiche.

Cellulare e SIM

In Francia si chiama “la pulce” perché è piccolina, e da noi semplicemente SIM. È un acronimo inglese che significa “scheda che identifica l’abbonato”. Così se il telefono ci permette di comunicare, la SIM avverte che siamo noi a farlo con quel telefono.

Nel corso degli anni queste piccole schede si sono sempre più ridotte e potenziate. Infatti ogni SIM possiede una piccola memoria, dove archiviare i dati che vogliamo, come i nostri contatti.

In pratica la SIM è un pezzettino di plastica su cui sono impresse delle informazioni, leggibili con circuiti magnetici. Si inserisce nel cellulare che la legge e l’operatore può riconoscere la SIM e il suo proprietario.

Ma ci si potrebbe chiedere a che serve inserire la SIM, quando basterebbe un piccolo circuito collocato nel telefono che potrebbe avere le stesse funzioni della SIM. Quest’idea ha dato vita alla nuova invenzione che ha ricevuto il nome di eSIM.

Da questo anno gli operatori TIM, Vodafone e WindTre sono pronti a lanciare le nuove eSIM. Il vantaggio di questa operazione è enorme. Prima di tutto elimineremo definitivamente le classiche SIM a scheda dal telefono. Non più perciò cellulari bucati o doppiamente bucati per fare spazio alle SIM.

Non essendo più una schedina, si potranno avere sullo stesso telefono differenti eSIM. Il cellulare potrà funzionare con più numeri diversi e cambiare operatore si potrà fare senza problemi e in modo istantaneo.

Le nuove memorie

È probabile che anche le piccole schede di memoria scompariranno dai telefonini. Oltre alle vecchie SIM anche le schede di memoria faranno spazio alle versioni virtuali e cloud.

Non ci resta allora che contattare i nostri operatori per vedere come fare per accedere ad un telefono compatibile con le eSIM. Una cosa è certa, nel giro di pochi anni le SIM non saranno che un vecchio ricordo, forse da collezionare come i vecchi cellulari.

Forse anche che i nuovi telefoni saranno più protetti da chi ci spia.