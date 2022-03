Il venerdì in molti cominciano a prepararsi per il weekend imminente. Prima di organizzare, tuttavia, potrebbe essere utile consultare gli astri per avere una panoramica più o meno completa su cosa aspettarsi.

Infatti, da un lato si consiglia di non fare troppo affidamento solamente su questo dal momento che non si tratta di una scienza.

Dall’altra, però, potrebbe essere un aiuto utile per valutare attentamente il da farsi. Tra alti e bassi anche marzo porterà fortuna e gioia in amore a segni zodiacali come Bilancia e Vergine. Oltre a questi due segni, però, anche l’Ariete dovrà aprire bene gli occhi durante il weekend che sta per arrivare. Infatti potrebbe avere una bella botta di fortuna proprio il 6 marzo, domenica.

Weekend di fuoco e oroscopo fortunato il 6 marzo per questo segno zodiacale sommerso da amore e soldi in primavera

Il segno zodiacale dell’Ariete arriva da mesi molto difficili, gennaio e febbraio l’hanno messo a dura prova.

Sul lavoro marzo darà la possibilità di vivere piacevoli novità che smuoveranno situazioni da tempo ferme.

Le cose cominceranno a mettersi bene proprio dal 6 marzo, sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

I dipendenti potrebbero ricevere delle gratificazioni economiche mentre per gli autonomi potrebbero arrivare nuove proposte.

L’umore sarà alle stelle anche per via dell’influenza di Venere che torna favorevole proprio dal 6 marzo.

Questo porterà novità nella vita degli Ariete single mentre stabilizzerà situazioni ormai consolidate.

Gli Ariete liberi avranno la possibilità di intrecciare interessanti relazioni sentimentali molto intriganti e coinvolgenti.

Le coppie in crisi dovranno capire come procedere, marzo sarà ottimo per chiudere relazioni ormai al capolinea. In alcuni casi questa potrebbe veramente essere la soluzione ottimale per ricominciare a vivere.

Nel caso in cui, invece, ci fosse ancora qualcosa da salvare il consiglio è prendersi tempo per valutare la situazione. Quindi, weekend di fuoco e oroscopo fortunato il 6 marzo proprio per l’Ariete.

Ascendente top

Gli Ariete con ascendente Sagittario potrebbero essere i più fortunati del 2022 tra gli appartenenti a questo segno zodiacale.

Infatti con il favore di Giove tutto è possibile e le novità maggiori fioriranno dal punto di vista professionale. I soldi potrebbero arrivare insieme a grandi soddisfazioni lavorative, dal rinnovo di un contratto ad una promozione.

Ascendente flop

L’Ariete, in generale, non sarà fortunatissimo in questo 2022. Tra gli ascendenti che dovranno rimboccarsi le maniche troviamo la Bilancia, specialmente in amore.

Infatti per gli Ariete ascendente Bilancia il 2022 porterà la fine di alcuni rapporti sia sentimentali che di amicizia.

Ci si rende conto, ad un certo punto della vita, che non si può sempre continuare nello stesso modo. Alcune conoscenze, magari dannose, dovrebbero essere tagliate via dalla propria esistenza per riuscire a vivere meglio.

Anche dal punto di vista del denaro sarebbe meglio imparare a risparmiare per non dovere affrontare difficoltà future.