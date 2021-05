Ormai tutti conoscono la funzione notissima di WhatsApp che permette di cancellare un messaggio da una chat. Quando si procede, però, a farlo per tutti i partecipanti, quindi non solo per sé stessi, l’applicazione di messaggistica verde provvederà a lasciare una fastidiosa notifica che sottolinea come “Questo messaggio è stato cancellato”.

C’è da dire che aprire il centro notifiche del telefono, vedere che si è ricevuto un messaggio e poi aprire la chat per trovare la spiacevole notifica non è una bella sensazione. Certo, magari chi cancella quel messaggio lo fa per sbaglio, o perché ci ha ripensato. O perché aveva commesso un errore d’ortografia. Oppure, magari, perché si era aperto per sbaglio il microfono per un messaggio vocale confusionario e inascoltabile. I motivi possono essere tantissimi.

Per i troppo curiosi ecco un metodo semplicissimo

Non si può negare che questo atteggiamento provoca però un senso di curiosità a volte irrimediabile. Cosa c’era scritto nel messaggio incriminato e perché lo si è cancellato? Beh, i Lettori più curiosi saranno felici di sapere che se si cancella un importante messaggio su WhatsApp c’è un trucco facile e gratis per leggerlo lo stesso.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato un metodo davvero semplicissimo per recuperare qualsiasi messaggio cancellato nello storico delle proprie chat WhatsApp. Basta fare un semplice, veloce download e si potrà compiere la “magia”.

Ecco come fare per recuperare i messaggi importanti

La soluzione, neanche a dirlo, è una semplice applicazione. Le migliori sono WhatsRemoved e Notification History, ma “scavando” un po’ nel Play Store di Google ce ne sono sicuramente altre in grado di portare allo stesso risultato. Il funzionamento di questi piccoli ma efficaci programmi è semplice. In maniera molto banale, “registrano” tutte le notifiche in entrata sullo smartphone, anche a schermo spento.

Se si cancella un importante messaggio su WhatsApp c’è un trucco facile e gratis per leggerlo lo stesso. E basta andare a riguardare la cronologia registrata dalle applicazioni in questione. Risalire al messaggio che interessa sarà davvero molto, molto facile.