Gambe spettacolari con questi sandali che slanciano la figura, ecco il modello comodo e sensuale dell’estate

Basta con i classici e ormai superati sandali gioiello! Se vuoi un look elegante e ad effetto, punta sull’ultima tendenza. Questo modello così particolare non solo ti dà stile, ma vedrai che le tue gambe sembreranno chilometriche!

Una delle cose più importanti quando si sceglie qualsiasi tipo di scarpe è la comodità. Certo, per un bel paio di tacchi a spillo si possono fare anche dei sacrifici. Ma se devi starci tutto il giorno, è fondamentale che siano confortevoli. Quando si parla di sandali, poi, bisogna considerare un altro fattore, la tomaia non deve stringere il piede. Tra sudore e caldo che li fa gonfiare, meglio evitare l’effetto salsicciotto!

Diversi sono i modelli, anche economici, che puoi comprare se questi sono i tuoi problemi. Ma se vuoi unire il comfort allo stile, è questo il modello a cui non puoi rinunciare.

Gambe spettacolari con questi sandali che slanciano la figura e ti fanno bella

Stiamo parlando delle scarpe dalla tomaia a metà, chiamate anche “nascondino”. Sono loro l’ultima tendenza che sta spopolando questa estate. Il modello più gettonato è sicuramente quello con la mezza tomaia a fascia che abbraccia la caviglia. Copre il resto delle dita, lasciando visibile giusto l’alluce. Ma se vuoi davvero qualcosa di particolare, puoi optare per la versione inversa! Stupendi i modelli monocromo bianchi e neri, ma anche i colori pastello o fluo non scherzano. Il grande vantaggio di queste scarpe è che avendo metà piede ben saldo, sono anche molto comode. Il piede, pur sudando, scivola meno e rende anche il tacco più sottile molto più confortevole. Per non parlare dell’effetto ottico che assottiglia la caviglia e allunga le gambe. Insomma, si tratta di una tendenza davvero irresistibile per le amanti della moda!

Comodità e stile, perfetti anche con il tacco più basso

Se non vuoi indossare i tacchi alti ogni sera puoi sempre provare la versione bassa. Questa tipologia di scarpa si adatta bene a modelli con poco tacco o completamente flat. Per avere l’effetto “nascondino” però, fai attenzione a non prendere scarpe con le stringhe. Le fascette se sono troppo sottili non accentueranno l’effetto metà e metà. Meglio optare per le mules, le scarpe eleganti da indossare anche in ufficio! Sceglile di colori particolari o con delle stampe animalier, l’effetto è top! Puoi indossarle sotto un bel pantalone a palazzo, ma anche sotto un vestito lungo satinato.

Quindi, se vuoi sfoggiare gambe spettacolari con questi sandali che slanciano la figura hai fatto centro! Sbizzarrisciti scegliendo colori diversi, ma ricordati che il bianco e i colori pastello sono i migliori. Non solo sarai super elegante, ma sai come risalterà l’abbronzatura?