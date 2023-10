Quali sono i numeri da evitare come la peste perché scacciano fortuna, soldi e prosperità e quali invece attirano la buona sorte 

Ogni cultura ha i suoi riti scaramantici. Quadrifogli, peperoncini e teste d’aglio sono simboli beneaugurali. Ogni segno zodiacale, poi, ha una o più pietre porta fortuna. Ma in fatto di buona sorte, anche i numeri possono darci una mano.

Da sempre, noi italiani temiamo il nefasto venerdì 17. A inizio anno, scorriamo il calendario per vedere quanti venerdì 17 ci aspettano e in quali mesi andranno a cadere. Nella giornata fatidica, poi, si cerca di evitare qualsiasi evento importante come esami, visite e colloqui. In generale, il 17 è visto come un simbolo di cattivo presagio. Nella nostra cultura, lo stesso vale per il numero 13.

Quali sono i numeri da evitare come la peste nelle altre culture

Paese che vai, usanza che trovi. Il significato di questo modo di dire vale anche per le superstizioni. Più lontano ci spostiamo dal luogo in cui siamo nati e dove viviamo da anni, e maggiori sono le differenze. Spostandoci verso Oriente, e più precisamente nel lontano Giappone, sarà curioso sapere che c’è una credenza piuttosto stramba nell’ambito della numerologia.

Nel Paese del Sol Levante, così come anche in Cina, a Taiwan e in Corea, a portare sfortuna non sarebbero né il 17 né il 13, ma bensì il numero 4. Una cifra ai nostri occhi pressoché innocua.

La tetrafobia orientale: cos’è e quali sono le origini

Questa forma scaramantica si chiama tetrafobia. Nella lingua nipponica, il numero 4 si pronuncia “shi”, suono che è esattamente uguale alla pronuncia della parola “morte”. Ecco quindi chiarito il motivo di questa suggestione.

Sulla base di questa diffusa credenza popolare, nei Paesi asiatici, la cifra 4 viene evitata tutte le volte che è possibile. Spesso, negli hotel, negli ospedali e negli edifici pubblici, il quarto piano non c’è ma “si salta” dal terzo al quinto. All’atto pratico, il quarto piano “reale” esiste e viene indicato col 5, ma non viene nominato.

In commercio è ben raro trovare servizi da tè o di piatti per quattro persone, e nei giardini così come nei vasi dei bonsai le piante non devono mai essere disposte a gruppi di 4.

Questa fobia è così sentita e radicata che viene estesa ad ogni numero in cui compare la cifra 4. Sono dunque da evitare anche il 54, il 14, il 24, etc…

Se siete tipi molto superstiziosi, vi sarà utile sapere quali sono i numeri da evitare come la peste anche nelle altre culture!

I numeri fortunati secondo il Feng Shui

Restando nel mondo asiatico, secondo l’antica disciplina del Feng Shui, ci sono dei numeri fortunati. In particolare, attirerebbero fortuna, ricchezza e properità, il 2, l’8 e il 9.

