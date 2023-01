Rendimenti ai massimi in banca fino al 4%: gli istituti si contendono i nuovi clienti, che godono

Dopo anni le banche tornano a corteggiare i clienti e spingono per acquisire nuova liquidità. Sempre più istituti promettono tassi da capogiro a chi apre un nuovo conto corrente e porta nuova liquidità. Le ultime offerte arrivano a promettere rendimenti anche del 4%. Scopriamo quali sono le banche più generose ma anche i risvolti della medaglia.

Si moltiplicano le offerte vantaggiose per chi decide di lasciare i soldi sul conto. Sono lontani i tempi in cui le banche invitavano i clienti ad andarsene se avessero lasciato più di una certa cifra sul conto corrente. Erano i tempi della pandemia, quando i rendimenti sul mercato erano sotto zero e gestire la liquidità per una banca era un costo. Oggi col costo del denaro sempre in alto, i margini di guadagno delle banche sulla gestione della liquidità si sono ampliati.

Gli istituti si contendono i nuovi clienti, che godono

Nel 2020 Banca Fineco minacciò di chiudere il conto a chi avesse giacenze superiori ai 100.000 euro. Oggi, dopo 3 anni, siamo in un’altra epoca. Fineco attira nuovi clienti e liquidità offrendo un conto corrente a con molti servizi gratis e canone gratuito (per i primi 12 mesi). Non solo, ai nuovi clienti offre anche 50 euro in buoni Amazon.

Ma ci sono banche cha fanno molto meglio e offrono regali ben più interessanti. Per esempio ING Direct, offre ai nuovi clienti una remunerazione del 3% lordo annuo sui soldi sul conto per i primi tre mesi. Inoltre offre commissioni praticamente azzerate, o quasi, e un canone annuo gratis.

Rendimenti ai massimi in banca anche fino al 4%

Ma c’è chi fa ancora meglio, Banca Mediolanum. Oramai a pochi sarà sfuggita la pubblicità in tv dell’istituto milanese. Il presidente Doris, in prima persona, invita ad aprire un nuovo conto in cambio di interessi di tutto rispetto. I nuovi clienti possono godere di un rendimento del 4% lordo annuo sulle somme depositate sul conto (e vincolate almeno per 6 mesi). Gli importi partono da solamente 100 euro.

Conto Selfy di Banca Mediolanum non è l’unico conto che in questa fase storica offre ai propri clienti un rendimento di questo livello. Banca Illimity, istituto che fonda la sua fortuna sull’attività online, offre ai nuovi clienti un conto corrente a zero spese. Inoltre garantisce sul conto di deposito collegato, fino al 4% di interessi lordi annui per 5 anni. Anche Cherry Bank, altra banca online, offre ai clienti un rendimento del 4% lordo annuo, sempre su somme depositate sul conto di deposito collegato, come per Illimity.

Attenzione al rovescio della medaglia

Attenzione anche ai lati meno invitanti. Chi apre un conto corrente nuovo va incontro a una serie di spese. E anche se alcune banche offrono commissioni azzerate e un canone gratuito nel primo anno, dal secondo si inizia a pagare. Inoltre occorre tenere in considerazione l’imposta di bollo, dovuta per depositi medi superiori ai 5.000 euro.

Infine per avere rendimenti ai massimi in banca o per ottenere tassi percentuali comunque elevati, occorre sottostare ad alcune condizioni. Per esempio il vincolo dei soldi depositati per un certo periodo di tempo. Oppure l’obbligo, in alcuni casi, all’accredito dello stipendio, ecc. In certi casi potrebbe essere più conveniente puntare su altre alternative.