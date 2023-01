11 cattive abitudini ti tolgono energia durante la giornata: ecco le cause della tua stanchezza

Stanchezza fisica e mentale possono sopraffarci in qualsiasi momento. Le cause sono diverse e individuali. Solitamente attribuiamo la mancanza di energia vitale ad eccessivo stress, abitudini alimentari disordinate o scarsa qualità del sonno.

Ma ci sono altre cattive abitudini che condizionano il nostro benessere e spesso non ce ne rendiamo conto. Il nostro organismo infatti è condizionato da molteplici fattori e dal modo di affrontare le giornate. Scopri quale di queste cattive abitudini hai e corri immediatamente ai ripari.

11 cattive abitudini ti tolgono la voglia di fare, ecco quali sono

L’aspetto psicologico influisce notevolmente sulla grinta e sull’energia vitale. Alcune delle cattive abitudini di cui parliamo riguardano proprio il nostro approccio mentale.

La stanchezza mentale può influire sul corpo facendoci avvertire affaticamento muscolare, mancanza di concentrazione, vuoti di memoria e mal di testa.

Se ci sono molti momenti in cui la paura ti assale e ti blocca, magari facendoti rimandare impegni ed incombenze, allora rifletti. Non devi pensare troppo ma trovare il bandolo della matassa. Riuscendo a trovare i veri motivi che scatenano queste paure, potrai agire su di essi superandoli o accettandoli. In questo modo la paura svanirà o verrà arginata dalla razionalità.

Non continuare a crogiolarti nei timori lamentandoti in continuazione di ciò che ti accade. Con le lamentele non farai altro che allontanare chi ti sta intorno e barricarti in un castello di carta che prima o poi ti crollerà addosso.

È utile scegliere con chi stare e cosa fare

Prendere in mano la propria vita significa anche decidere. Se fino ad ora sei stato in balìa degli eventi e delle persone, è arrivato il momento di tirare fuori la tua parte più volitiva. Non frequentare assiduamente persone negative. Potrebbe sembrarti la compagnia adatta se anche tu sei fuori fase. Ma questa scelta ti penalizzerebbe ulteriormente. Hai invece bisogno di trascorrere il tuo tempo con chi riesce a trasmetterti positività.

Capita di sentirsi scarichi anche quando si pretende di tenere sempre tutto sotto controllo. Delegare è salutare. Così la tua vita sarà più semplice e potrai dedicarti maggiormente a te stesso.

Riservare del tempo alla tua persona non deve indurti sensi di colpa. Nella fase di cambiamento potrebbe accadere che qualcuno esprima dei giudizi nei tuoi confronti. Ma sono dovuti soltanto al fatto che gli altri sono stati abituati al tuo eccesso di zelo. Quindi non preoccuparti di quello che pensano e prosegui per la tua strada. Inizierai a vedere il lato positivo delle cose e ti sentirai sempre meno stretto nella morsa degli impegni e dei ruoli.

Abitudini quotidiane e buon senso

Se le 11 cattive abitudini ti tolgono forza, significa che è il momento di svoltare. Non saltare la colazione ma fai il pieno di energie, magari consumando anche una porzione di frutta secca al mattino. Non bere troppi caffè o troppo alcol ma tantissima acqua.

Cerca il tempo per fare attività fisica, magari anche mezz’ora di camminata veloce al giorno. È un modo per ritagliare uno spazio solo per te. Inoltre, per ricaricare le batterie, concediti una vacanza ogni tanto. Ma che sia un momento per staccare davvero la spina.