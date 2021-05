Avere la patente non regala solo una grande libertà, ma impone anche il rispetto di precise norme del codice della strada. Ci sono regole rigide per i neopatentati da rispettare per ben tre anni se non vogliono pagare multe pesanti e subire sanzioni, con una eccezione per gli invalidi.

Chi è il neopatentato?

Pochi lo sanno ma è considerato neopatentato colui che abbia la patente A, A2, B o B1 da meno di tre anni. Quindi un arco di tempo abbastanza lungo, non solo pochi mesi. Per ben tre anni occorre rispettare rigidamente queste regole.

I limiti di velocità

L'art. 117 del codice della strada andrebbe imparato a memoria da parte dei neopatentati.

L’art. 117 del codice della strada andrebbe imparato a memoria da parte dei neopatentati. In autostrada è vietato superare 100 km/h e sulle strade extraurbane principali consentiti massimo 90 km/h. In caso di violazione la multa va da euro 161 ad euro 174 con l’aggiunta della sospensione della patente fino ad otto mesi.

I limiti di potenza dell’auto

Inutile farsi regalare il bolide appena presa la patente. Per i primi tre anni di guida l’auto non deve superare una potenza di 55 kW/t. Anche in questo caso è prevista una sanzione pesante che può arrivare fino ad euro 661 con sospensione della patente per massimo otto mesi.

Il neopatentato può trasportare persone invalide?

In questo caso il codice fa un’eccezione. Il neopatentato può trasportare persone invalide anche su auto che superino i limiti di potenza sopra elencati. Bisogna però che sia esposto il contrassegno invalidi e che la persona invalida sia a bordo in quel momento.

Controllare la carta di circolazione

Per conoscere la potenza del veicolo basta leggere la carta di circolazione, il cosiddetto libretto. Le caratteristiche del veicolo sono tutte compiutamente elencate.