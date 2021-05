Certamente visibili. Modelli extra large che lasciano lo spazio anche alle intramontabili perle bianche. I gioielli si possono utilizzare anche e soprattutto in estate per un look di tendenza che esalta il nostro stile. Insieme scopriamo quali gioielli possiamo indossare in estate per esaltare la luminosità del viso e la nostra femminilità per uno stile di tendenza e un tocco di luce che sa di eterno.

Il trend e gli abbinamenti

Il fattore comune pare essere la grandezza. Tutto è concesso a patto che sia per così dire massiccio.

Catene, orecchini maxi con pietre, cinture di perle. A quanto pare per l’imminente estate 2021 possiamo osare. Grande, è bello.

È quanto emerge dalle passerelle moda per la stagione ormai alle porte. Collane, orecchini e bracciali possono essere larghi. Impegnativi.

Ci permettiamo, quindi, il consiglio di evitare un eccesso di gioielli sovrapposti. Potremmo apparire incatenati.

Il gioiello di dimensioni importanti può andare benissimo su capi d’abbigliamento molto semplici e lineari in modo da non creare uno stile troppo eccentrico.

L’oro

Scopriamo quali gioielli possiamo indossare in estate per esaltare la luminosità del viso e la nostra femminilità per uno stile di tendenza e un tocco di luce che sa di eterno. E sveliamo anche il materiale più in voga. L’oro non tramonta mai. Va sempre bene.

Sia oro giallo, oro rosa oppure in trame di oro bianco. È un must (cioè indispensabile), un classico che persino gli stilisti più avanguardisti prendono sempre in considerazione.

Perle e cerchi

Le prime rappresentano la scelta più minimal rispetto alle altre finora elencate. Sulle passerelle le abbiamo viste come tracolle o cinture. Per donna ovviamente.

Reggono la tradizionale collana di perle e gli orecchini. Per una donna che vuole mettere un punto fermo e puntare su un tocco di eleganza senza tempo.

I cerchi sono sempre vistosi e grandi. Utilizzati come orecchini o anche per le collane.

Le catene

Il colpaccio della tendenza relativa ai gioielli arriva dalle catene. Braccialetti, collane. Ma anche cinture o decorazione delle borse. Difficile immaginarle su polsi esili e sottili.

Quindi l’abbinamento è più adatto ad un corpo abbastanza sinuoso e in linea con il peso forma. Però la moda è sempre libera. Tracciata la tendenza, non ci rimane che scegliere.