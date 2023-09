Registratore di cassa, fasce di prezzo: funzionalità e prodotto più conveniente 

Per una qualsiasi attività commerciale serve un registratore di cassa con il quale fare lo scontrino, ma ce ne sono di diverse fasce di prezzo e alcuni modelli sono più convenienti di altri.

Quando andiamo in un negozio possiamo prendere qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno o che ci piace, ma poi inevitabilmente ci si deve fermare alla cassa e pagare tutto ciò che abbiamo preso.

L’addetto che sta alla cassa ci fa il conto e poi emette lo scontrino, noi paghiamo, lui ci dà il resto e solo così siamo in regola per poter tornare a casa. La cassa è ciò che serve sempre quando si ha un’attività e serve anche a voi se avete intenzione di avviarne una. Per quanto riguarda il registratore di cassa ci sono varie fasce di prezzo. Sia per curiosità che per necessità è sicuramente utile approfondire l’argomento.

Inoltre, è necessario scoprire tutte le funzionalità di questo strumento e se ce n’è uno più conveniente su tutti gli altri. Anche in questo caso è bene guardare le proprie finanze e cercare di risparmiare il più possibile.

Cos’è

Il registratore di cassa è uno strumento che racchiude in sé una serie di elementi hardware e software che aiutano un commerciante, un artigiano o un professionista nella gestione della sua attività. In particolare, lo aiuta a gestire gli incassi.

Anche questi oggetti negli anni hanno subito delle modifiche e dei miglioramenti per andare incontro ai cambiamenti della società. Da un po’ di tempo, ad esempio, è assolutamente obbligatorio il POS e lo è da giugno 2022.

Come funziona? Si incassano contati o soldi dalla carta, si emette la fattura o la ricevuta. Queste sono le azioni base. Naturalmente, a seconda dell’attività, potrebbero esserci delle funzioni integrate. Pensiamo al caso dei ristoratori e alla gestione dei tavoli, ad esempio.

Registratore di cassa, fasce di prezzo: il prodotto migliore

Ci sono diverse fasce di prezzo perché dipende molto dal marchio di fabbrica, dalle componenti e dalle funzionalità. Ci sono poi diverse opzioni per quanto riguarda il collegamento al POS (via bluetooth, tramite wifi o con cavo).

In genere, un registratore di cassa con POS integrato può costare dai 400 euro ai 1.200 euro. Non c’è solo questo costo, ma anche un canone mensile da rispettare che va dai 50 ai 70 euro. Inoltre, alle transazioni è applicata una commissione compresa tra l’1 e l’1,95%.

Il prodotto migliore è sicuramente quello che ha un “tutto incluso”, ovvero che ha un registratore di cassa, un POS con wifi e tablet in dotazione.

Le funzionalità integrate sono moltissime: dalla gestione dei tavoli al menu, dalla lista della merce alle statistiche di vendita e tanto altro.

Tuttavia, ognuno deve pensare a quello che è meglio per la propria attività e pensare a quale modello vale più la pena acquistare.