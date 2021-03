Nel corrente mese di marzo 2021 alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno un “accredito bis”. Una gioia che tuttavia non sarà riservata a tutti. Infatti, ci sarà il reddito di cittadinanza con doppia ricarica a marzo solo per questi beneficiari. Vediamo di scoprire a beneficio di chi ed entro quali date.

Vediamo a chi il sussidio è stato per adesso sospeso

Da alcuni giorni questa misura di sostegno è in corso pagamento. I relativi beneficiari, infatti, stanno ricevendo la ricarica del mese di febbraio. Tuttavia, alcuni di essi non avranno l’accredito in quanto il sussidio per essi è sospeso. Precisamente, la sospensione riguarda due distinte fasce di richiedenti.

Da un lato, il mancato accredito di questi giorni coinvolgerà chi, alla data del 31 gennaio scorso, risultava in ritardo con la presentazione del modello ISEE 2021. Dall’altro, la misura risulterà sospesa per chi ha terminato le prime 18 mensilità a gennaio scorso e nel frattempo ha presentato la domanda di rinnovo.

Dunque, reddito di cittadinanza con doppia ricarica a marzo solo per questi beneficiari

Ora, dopo aver visto chi in questi giorni non sta ricevendo la ricarica, passiamo a capire quali beneficiari ne riceveranno invece due nel mese di marzo.

Bene: si tratterà di chi non ha ricevuto il sostegno nel mese di febbraio 2021 in quanto alla data del 31 gennaio scorso non aveva aggiornato l’ISEE. Ma che hanno comunque provveduto a farlo entro il mese di febbraio.

Per questi richiedenti, infatti, l’INPS ha dovuto dapprima espletare tutti i controlli di merito. Successivamente, e a esito positivo delle verifiche, anche ad essi giungerà la ricarica di febbraio. La quale pertanto può dirsi tenuta in stand-by, ma non persa.

Dunque, il doppio accredito andrà a beneficio di chi, pur avendone i requisiti, a fine gennaio scorso risultava semplicemente in ritardo nella presentazione ISEE.

Quando arriverà la ricarica di marzo?

Abbiamo appena capito che ci sarà un reddito di cittadinanza con doppia ricarica a marzo solo per questi beneficiari. Ma quando giungeranno i soldi?

La prima ricarica arriverà entro il 15 marzo. La metà del mese, infatti, è il periodo in cui viene solitamente pagato il reddito di cittadinanza a chi lo percepisce per la prima volta in assoluto. La seconda ricarica giungerà invece verso la fine del mese, precisamente intorno al 27 marzo.

Infatti mentre la prima ricarica attiene al mese di febbraio e quindi sarà caricata per prima sulla card, la seconda riguarda invece un mese in corso. Ossia marzo, e quindi si tratterebbe di una regolare ricarica ordinaria.

Abbiamo dunque spiegato chi percepirà un reddito di cittadinanza con doppia ricarica a marzo: solo per questi beneficiari. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo cosa fare se la domanda di reddito di cittadina viene respinta.