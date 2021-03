Può capitare di rimanere senza detersivo per i piatti. Come fare allora se non si può correre nell’immediato al supermercato? Nessun problema. Esistono infatti tanti modi alternativi per poter lavare i piatti senza utilizzare il detersivo specifico. Stiamo parlando di soluzioni semplici, economiche e totalmente amiche dell’ambiente.

Vediamole insieme, perché pochi avrebbero pensato che questo sia un ottimo sostituto del detersivo dei piatti!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Bicarbonato, aceto e limone: ecco i migliori alleati

Questi 3 ingredienti costituiscono una triade infallibile per le pulizie di casa. Ecco come procedere nel caso specifico del detersivo dei piatti:

versare un bel po’ di bicarbonato di sodio su una spugnetta abrasiva e strofinare per bene le stoviglie togliendo tutti i residui di cibo attaccati;

nel frattempo, far bollire dell’acqua per 5 minuti circa, aggiungere dell’aceto bianco e far bollire nuovamente per altri 5 minuti;

strofinare i piatti con acqua e aceto;

risciacquare sotto l’acqua corrente utilizzando una spugnetta imbevuta di limone.

Le proprietà

I 3 ingredienti utilizzati hanno ognuno specifiche proprietà molto utili: l’aceto è un antibatterico e, come il bicarbonato, è un ottimo sgrassante. Il limone, infine, sbianca e dona una gradevolissima profumazione tutta naturale.

Sapone in scaglie

Ma esiste anche un’altra soluzione. Infatti, in pochi avrebbero pensato che questo sia un ottimo sostituto del detersivo dei piatti.

È sufficiente avere a portata di mano del sapone, il classico sapone di Marsiglia va benissimo.

Ecco come si fa: bisogna grattugiare il sapone a scaglie, versarle in una pentola e ricoprire con acqua bollente. Mescolare utilizzando un utensile di legno e lasciar riposare per un intero giorno (o una notte). Come per magia, durante il tempo di riposo, il detersivo si semi-solidifica, raggiungendo quella particolare consistenza tipica del detersivo per i piatti.

Nel caso risultasse troppo denso, aggiungere poco alla volta dell’acqua tiepida. Tocco finale, aggiungere un paio di gocce di olio essenziale di limone per ottenere una profumazione freschissima.