Per richiedere il reddito di cittadinanza e le prestazioni sociali agevolate bisogna presentare l’ISEE che certifica, in base a vari fattori, il proprio reddito. Un procedimento complesso e delicato in quanto costituito da responsabilità del richiedente e da autocertificazioni.

La certificazione ISEE è composta dalla compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), dove vengono elencati le caratteristiche del nucleo familiare e tutti i redditi di natura patrimoniale mobiliare e immobiliare. Analizziamo quali sono i redditi da dichiarare nell’ISEE per il reddito di cittadinanza.

Compilazione della DSU mini

Per semplificare le operazioni da compiere per ottenere la certificazione ISEE, in riferimento al reddito di cittadinanza, è possibile presentare la DSU mini. Questa dichiarazione prevede la compilazione di solo due moduli: FC1 e MB1.

La DSU mini si può compilare per tutte le prestazione ad esclusione della richiesta di prestazioni inerenti alle seguenti situazioni:

a) agevolazioni per tasse universitarie;

b) nucleo familiare con presenza di persone non autosufficienti o disabili:

c) nucleo familiare con presenza di figli i cui genitori non siano né conviventi, né congiunti tra loro;

d) nel caso di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi per assenza di CU o sospensione tributaria.

Redditi da dichiarare nell’ISEE per il reddito di cittadinanza

Per la compilazione della DSU mini è necessario presentare tutti i documenti relativi al reddito per l’ISEE 2021 che si basano su due anni prima. Tra i documenti richiesti:

a) CU (Certificazione Unica);

b) dichiarazione dei redditi;

c) tutte le certificazioni di reddito percepito;

d) redditi non imponibili o enti. In questa categoria sono compresi anche i redditi erogati dall’INPS e le rendite erogate dall’INAIL, le borse di studio universitarie, compensi percepiti per attività agonistiche dilettantistico, il lavoro occasionale riconosciuto con i voucher.

Questi sono i redditi in linea generale che bisogna indicare nelle DSU che rilascia la certificazione ISEE. Bisogna precisare, che gli enti che erogano la prestazione, quindi, Comune o Stato, possono richiedere una documentazione aggiuntiva. Pertanto, è consigliato, per coloro che intendono beneficiare del reddito di cittadinanza, di rivolgersi ad un Patronato o CAF abilitato per la compilazione.