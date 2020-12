Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’attestazione ISEE è importante per beneficiare di varie agevolazioni assistenziali. Il 2020 porta con sé anche il vecchio ISEE che, infatti, scade il 31 dicembre 2020. Ma come rinnovare l’ISEE a gennaio 2021 per tutte le agevolazioni? Questa è la domanda che molti Lettori ci pongono. Rispondiamo a questa domanda analizzando anche i vari cambiamenti intervenuti sulla certificazione reddituale.

Scadenza e rinnovo

Dal 2020 a prescindere da quando si compila la DSU, la scadenza è unica al 31 dicembre di ogni anno. Quindi, l’ISEE 2020 termina la sua funzionalità a fine anno.

Ricordiamo che l’ISEE serve per le prestazioni sociali e assistenziali quali:

a) reddito o pensione di cittadinanza;

b) assegni familiari;

c) bonus utenze (gas, luce e acqua);

d) prestazioni scolastiche: borse di studio, mensa, libri di testo;

e) abbonamento trasporti scolastici;

f) esenzione o riduzione tasse scolastiche;

g) agevolazioni retta asilo nido.

Come rinnovare l’ISEE a gennaio 2021 per tutte le agevolazioni?

È possibile presentare l’ISEE direttamente tramite il sito INPS. Inoltre, è possibile anche effettuare una simulazione del calcolo per verificare se l’ISEE è corrispondente alle agevolazioni da richiedere. La simulazione conviene elaborarla anche nel caso siano variate le condizioni.

Dopo la simulazione e, verificato il valore ISEE del nucleo familiare, la compilazione è semplice. È possibile optare anche per l’ISEE precompilato. In questo caso davvero basta un click; infatti, bisogna solo effettuare un’azione di controllo e se tutte le informazioni sono esatte, validare la DSU.

Come rinnovare l’ISEE a gennaio 2021 per tutte le agevolazioni? La nuova DSU può essere presentata dal primo gennaio e permetterà di avere l’ISEE 2021 valido fino al 31 dicembre dello stesso anno.

In caso le condizioni variano durante l’anno 2021, è sempre possibile richiedere l’ISEE corrente con l’aggiornamento reale. Per chi ha poca dimestichezza può rivolgersi ad un CAF. Consigliamo, in questo caso di preparare la documentazione necessaria (patrimoniale mobiliare e immobiliare) di tutto il nucleo familiare prima di recarsi presso gli uffici CAF.