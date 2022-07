È certamente un bene che Kate in diverse occasioni sfoggi un abito riciclato per lanciare il messaggio della sostenibilità. Ma è evidente che serve a poco perché le spese di famiglia ci sono e sono esose. Così, apprendiamo dalla divulgazione dei dati che da Buckingham Palace lo scorso anno sono usciti ben 102 milioni di sterline. L’equivalente di circa 118 milioni di euro. Ma c’è di più. Al punto da poter parlare (con un pizzico d’ironia) di reali britannici spendaccioni: ecco quanto hanno speso. L’importo è superiore a quella dell’anno precedente nella misura del 17%. I reali avrebbero dichiarato della necessità di spesa per i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace. Tali spese per lavori sarebbero aumentate del 41%.

Per la Regina

Di questi tempi molti inglesi potrebbero, a ragione, pensare che si tratta di reali britannici spendaccioni. Vediamo quanto ha speso la famiglia reale solo per la sovvenzione della Sovrana. Le agenzie riportano la cifra di 86,3 milioni di sterline con un aumento di circa 400.000 sterline rispetto all’anno precedente. In verità, il peso della somma spalmato sui cittadini inglesi è abbastanza esiguo. 1,29 sterline a persona. Il punto è che l’importo totale comunque è considerevole in un periodo di forte crisi per tutti i cittadini europei; in un contesto internazionale di inflazione e guerra, con tanto di conseguenze dalla crisi energetica.

Reali britannici spendaccioni, ecco quanto hanno speso lo scorso anno mentre in casa covano due grandi misteri

La somma esosa non è l’unica notizia che potrebbe creare un certo imbarazzo tra i reali. Ci sono altre due faccende di famiglia che stanno tenendo banco in questi giorni. Il Segreto di Stato sulle indagini per le accuse di bullismo nei confronti di Meghan da parte di alcuni del personale di corte. E poi un’altra situazione molto incresciosa. L’altro figlio della Sovrana, Andrea, sarebbe coinvolto nell’inchiesta per abusi sessuali di un faccendiere americano. Si tratta di due grandi misteri su cui non è stata ancora fatta chiarezza.

Lettura consigliata

Dietro le quinte per Harry e Meghan al Giubileo di Platino con tanto di bizze del piccolo Louis