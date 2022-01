Andy Warhol, famoso artista statunitense, una volta affermò: “Nel futuro ognuno sarà famoso nel mondo per 15 minuti”. In effetti, con la crescita esponenziale delle tv e poi di altri media, fino ad arrivare ad Internet, questa profezia si è più o meno avverata. Sono molte di più le persone che possono divenire popolari attraverso tv private, i social ma anche programmi nazionali. Se una volta si andava in tv perché ospiti di fama oppure per far parte del pubblico, adesso i protagonisti in molti casi sono proprio persone comuni. Ormai ogni rete televisiva ha programmi in cui è prevista la partecipazione attiva o passiva delle persone, ma prima bisogna candidarsi e superare delle selezioni.

Real Time è pronta a ricevere le candidature per i casting per i suoi programmi tv e gli stage lavorativi

Il moltiplicarsi di tv private ha permesso la creazione di tanti posti di lavoro. Varie emittenti, inoltre, accolgono molte richieste di partecipazione ai programmi che trasmettono. La Real Time, ad esempio, al momento ha cominciato i nuovi casting. La rete televisiva è proprietà della Discovery Italia Srl e offre intrattenimento attraverso svariati programmi. Il target è soprattutto il pubblico femminile, ma data la varietà delle offerte, accontenta persone di ogni genere ed età. I casting aperti sono legati ad alcuni programmi della rete, vediamoli in dettaglio.

Si può chiedere di partecipare al programma di chi cerca l’anima gemella, Primo appuntamento, oppure, se si è appassionati di pasticceria, c’è Bake off Italia. Un format più impegnativo è Matrimonio a prima vista, in cui ci si sposa senza conoscersi e dopo alcuni mesi la coppia decide se rimanere insieme oppure no. Tra gli altri programmi a cui si può chiedere di partecipare c’è Cortesie per gli ospiti, in cui due coppie si sfidano ai fornelli. I giudici decretano i vincitori in base anche a come hanno applicato le regole dell’ospitalità e al loro gusto nell’arredare la casa.

Ecco come partecipare ai casting

Per iscriversi ai casting basta accedere alla pagina dedicata del sito web di Real Time. Sempre su quella pagina, si può trovare il link Lavora con noi, attraverso cui scoprire le posizioni lavorative aperte, in Italia e all’estero. La rete televisiva cerca in genere diverse figure professionali e giovani anche privi di esperienza, offrendo loro un tirocinio in sede.

In conclusione, Real Time è pronta a ricevere le candidature per i casting per i suoi programmi tv e gli stage lavorativi.